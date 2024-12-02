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冰岛社会民主联盟成为议会第一大党

2024年12月02日08:46 | 来源：新华网
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　　新华社赫尔辛基12月1日电（记者陈静　张玉亮）雷克雅未克消息：冰岛议会选举结果于12月1日揭晓，在野党社会民主联盟获得15个议席，成为议会第一大党。

　　据冰岛国家广播电视台公布的最终统计数据，本届议会的63个席位由6个政党分享，相较上届议会的8个政党减少了2个。现执政联盟的三个政党在本次选举中大幅失利，总理贝内迪克松领导的独立党只赢得14个席位，比上届选举减少2席；进步党只获得5个席位，比上届选举减少8个席位；左翼绿色运动则失去全部8个席位。社会民主联盟增加了9个席位，成为本次选举的最大赢家。革新党增加6席，获得11个席位。人民党增加4席，获得10个席位。

　　冰岛11月30日举行新一届议会选举。由于冰岛的议会通常没有单一政党能获得绝对多数，因此联合政府成为常态。根据冰岛宪法和相关选举法规定，联合执政的政党须获得至少32个席位才能组建多数政府。由于没有任何政党在本次议会选举中获得绝对多数席位，接下来的政府组阁将需要多党谈判以组建联合政府。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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