新华社大马士革12月1日电（记者冀泽）叙利亚国家通讯社11月30日晚报道，叙总统巴沙尔·阿萨德当日说，叙利亚有能力在盟友和友好国家的帮助下击败极端分子。

巴沙尔当日与阿联酋总统穆罕默德通电话时说，叙利亚将继续捍卫其稳定和领土完整，“无论他们（极端分子及其支持者）的恐怖袭击有多激烈”。

穆罕默德重申阿联酋支持叙利亚及其对恐怖主义的打击，支持叙利亚捍卫主权、领土完整和稳定。

此外，巴沙尔当日还与伊拉克总理苏达尼通话，讨论了叙伊两国在反恐领域的合作。苏达尼强调“叙利亚与伊拉克的安全是一体的”，并表示愿意向叙利亚提供一切必要支持以对抗恐怖主义及极端组织。

另据叙利亚政府军方面12月1日消息，叙政府军11月30日晚在叙中部哈马省北部乡村抵御反对派武装，打死数十名极端分子。叙政府军发布声明称，已加强在哈马省北部地区军力部署，并已重新控制该地区一些城镇。

自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织持续在叙西北部地区发生大规模交火。据叙利亚军方消息，反对派武装11月30日已进入叙北部城市阿勒颇的大部分地区，叙军方将重新部署予以反击。叙国家电视台12月1日报道，政府军在过去3天的军事行动中打死了约1000名反对派武装和极端组织分子。

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