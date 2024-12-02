新华社成都12月1日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅1日在成都主持中国—中亚外长第五次会晤。哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫出席。

王毅说，去年5月，首届中国—中亚峰会在西安成功召开，开启了中国中亚关系发展新纪元。中方愿同中亚国家携手推动中国中亚合作全面持续向前发展。

一是坚持元首引领。按照六国元首擘画的蓝图，继续落实好西安峰会共识，精心筹备好明年在哈萨克斯坦举办的第二届峰会。

二是坚持发展优先。聚焦贸易畅通、产业投资、互联互通、绿色矿产、农业、人员往来便利化六大优先合作方向，整体提升中国中亚合作水平，以实际行动落实全球发展倡议。

三是坚持安危与共。落实好全球安全倡议，深化执法安全合作，携手应对危机和挑战，维护六国安定祥和的发展环境。

四是坚持世代友好。共同践行全球文明倡议，秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观，永续传承睦邻友好、世代和平理念。

五是坚持多边主义。反对任何形式的“脱钩断链”和“小院高墙”，促进全球南方协作，推动实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

中亚五国外长表示，赞同中方提出的各项合作倡议，愿同中方携手构建中亚—中国命运共同体。

《人民日报》（2024年12月02日 第 03 版）

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