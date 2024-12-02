新华社哈瓦那12月1日电（记者李子健）当地时间11月30日，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在哈瓦那会见中共中央书记处书记、公安部部长王小洪。

王小洪转达了习近平主席对迪亚斯-卡内尔主席的亲切问候。他指出，近两年，习近平主席同主席同志两次会晤，就两党两国关系发展达成重要共识，引领中古关系达到前所未有的高度。中方愿同古方一道，落实好两党两国最高领导人重要共识，密切高层交往，加强战略协作，在维护国家安全、打击网络犯罪、执法能力建设等领域深化合作，共同防范应对各类威胁挑战，携手共建中古命运共同体。

迪亚斯-卡内尔请王小洪转达对习近平主席的良好祝愿，衷心感谢中方对古经济社会发展的支持帮助，愿在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，加强各领域务实合作，持续深化两党两国特殊友好关系。

访古期间，王小洪和古共中央政治局委员、古巴内务部部长阿尔瓦雷斯共同主持中国公安部与古巴内务部第三次部级会晤，看望古巴革命领导人劳尔·卡斯特罗大将。

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