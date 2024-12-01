新华社成都12月1日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅1日在成都分别会见哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长赛义多夫。

王毅说，习近平主席7月成功对哈进行国事访问，同托卡耶夫总统一道为双边关系未来发展指明方向、规划蓝图。双方要全面落实好领导人重要共识，推动中哈命运共同体建设不断取得新成果，推进各自现代化进程。

努尔特列乌表示，习近平主席的历史性访问为两国广泛领域合作注入强劲动力。哈方愿同中方加强发展战略对接，高质量落实两国元首重要共识，打造两国关系新的“黄金30年”。

王毅说，习近平主席7月成功对塔进行国事访问，同拉赫蒙总统共同宣布将中塔关系提升为新时代全面战略合作伙伴关系。中方愿同塔方一道，将两国元首重要共识落到实处，以实实在在的合作成果助力彼此加快发展振兴。

穆赫里丁表示，今年是塔中关系丰收年，最高光时刻就是习近平主席对塔历史性国事访问。塔方珍视两国元首高水平互信，愿同中方深化全方位合作，欢迎更多中国企业赴塔投资兴业。

王毅说，乌兹别克斯坦是中国首个新时代全天候全面战略伙伴，两国元首建立了高度互信和深厚友谊，为中乌关系持续稳定发展提供了有力政治和战略保障。我们要以元首共识为指引，推动中乌全方位合作取得更多高质量成果。

赛义多夫说，乌方珍视两国元首战略互信和兄弟般友谊，恪守一个中国原则的立场坚定不移，愿同中方落实好两国元首重要共识，强化乌中新时代全天候全面战略伙伴关系。

双方签署中乌互免签证协定。

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