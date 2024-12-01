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王毅谈中国－中亚外长第五次会晤达成的共识

2024年12月01日20:01 | 来源：新华网
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　　新华社成都12月1日电　中国－中亚外长第五次会晤1日在成都举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅主持会晤，同中亚五国外长梳理落实首届中国－中亚峰会成果，并就启动筹备明年将在哈萨克斯坦举行的第二届峰会深入沟通，增进了互信友谊，明确了下步工作方向。

　　会晤后，王毅在同五国外长共同会见记者时总结了会晤成果和共识。

　　一是坚持元首引领，做优做强中国－中亚机制。继续以落实西安峰会元首共识为主线，推动中国中亚合作实现更大发展。全力支持哈萨克斯坦明年办好峰会，将尽早启动商签峰会联合宣言、高质量共建“一带一路”行动计划和中国－中亚机制成员国永久睦邻友好合作条约以及其他重要领域合作文件。提炼六国长期合作中形成的共同理念和价值观，形成“中国－中亚精神”。

　　二是坚持现代化目标，深化全方位合作。进一步加强发展战略对接，以高质量发展引领下一步合作，优先推动贸易畅通、产业投资、互联互通、绿色矿产、农业现代化、人员往来便利化六大合作方向，制定相应合作文件和行动方案，以实际行动落实全球发展倡议。中方愿同中亚国家在北斗系统应用、减贫扶贫、荒漠化治理、高等教育和人文等领域扩大彼此合作，搭建交流平台。

　　三是坚持安危与共，维护地区和平安宁。积极落实全球安全倡议，共同打击“三股势力”，坚决反对外部势力干涉中亚国家内政，反对在中亚制造混乱和动荡，协助阿富汗早日实现和平重建。

　　四是坚持文明互鉴，厚植世代友好根基。继续践行全球文明倡议，加强治国理政经验交流，加快推进文化中心、鲁班工坊建设，持续扩大教育、地方、医疗卫生、人员培训合作。未来3年中方将向中亚五国提供1500个培训名额，增加600个奖学金名额，为各国培养更多发展亟需的各类人才。

　　五是坚持多边主义，捍卫国际公平正义。继续加强在国际地区事务中的协调配合，促进全球南方团结协作，反对任何形式的“脱钩断链”和“小院高墙”，致力于平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。各方将全力支持中国担任上海合作组织轮值主席国，共同推动上合组织取得新发展、迈上新台阶。共同弘扬正确的二战史观，捍卫二战胜利成果，守护来之不易的和平与安全。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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