新华社利雅得12月1日电（记者葛晨 陈琛）《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会即将在沙特阿拉伯首都利雅得召开，各方将讨论如何修复土地退化和提升抗旱能力、携手防治荒漠化并实现可持续发展。专家指出，人类要防治的是荒漠化，而不是要消灭天然的原生荒漠。

荒漠化是指包括气候变化和人类活动在内的种种因素造成的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化，包括土壤退化、生物生产力降低等问题。

人类正面临严峻的土地退化问题。《联合国防治荒漠化公约》秘书处今年年初发布的公报显示，全球每秒钟就有相当于4个足球场大小的健康土地退化，每年退化的土地面积达到1亿公顷。迄今全球已有多达40%的土地退化，影响近一半人口。

干旱和土地退化，不仅带来恶劣的沙尘天气，增加沙尘暴、洪水和山体滑坡风险，还会造成农业减产，威胁粮食安全，导致水质和水供应情况恶化并引发传染病，破坏生物多样性，甚至引发暴力冲突，影响社会稳定……

全球环境通过大气循环和水循环等连为一体。健康的土地不仅为人们提供食物、住所，也为全球经济的繁荣提供支撑。相反，一些地方的荒漠化问题也会严重影响全球可持续发展。因此，必须避免、减少和扭转土地退化问题，加强防治荒漠化，并且需要国际社会共同采取行动。

“荒漠化被称为地球癌症，得治。”中国林业科学研究院首席科学家、三北工程研究院院长卢琦接受新华社记者采访时说。

但相关专家也表示，需要注意的是，防治荒漠化是让那些本不该是荒漠的地方回归原有的景观和风貌，而不是要消灭在地质历史时期自然形成的原生荒漠。原生荒漠是一种具有很多功能和价值的生态系统，与森林、草原、湿地一样，是陆地自然生态系统的重要组成部分。

原生荒漠生态系统不仅是抗逆性植物（具有抵抗不利环境条件性状的植物）集中分布的资源库，也是多种珍稀野生动物的栖息地，还能平衡地球温度、调节全球气候。比如沙漠就是荒漠的一种类型，从沙漠中被风吹到海洋的沙尘，是海洋中浮游生物所需营养元素的重要来源，还能起到中和海洋酸化等作用。如果没有沙尘入海，海洋生态系统会受到不利影响。

卢琦指出：“荒漠不是病，荒漠化才是病。”

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