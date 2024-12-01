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综述丨美国通胀压力明年或显著回升

2024年12月01日13:14 | 来源：新华网
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新华社纽约11月30日电 综述｜美国通胀压力明年或显著回升

新华社记者刘亚南

美国劳工部近日公布美国10月消费者价格指数、生产者价格指数和个人消费支出价格指数。虽然整体符合预期，但个别指标出现反弹，被市场解读为通胀回落趋势停滞，美联储官员对进一步降息表达谨慎立场。

市场人士认为，考虑到当选总统特朗普透露的一系列政策主张可能加剧通胀，美国通胀水平很难像美联储预计的那样顺利回落到2%水平，反而有可能在明年出现显著回升。

美国商务部11月27日发布的数据显示，美国10月个人消费支出价格指数环比增加0.2%，与市场预期和9月环比涨幅一致；该指数同比上涨2.3%，与市场预期一致，高于9月的2.1%。扣除食品和能源，10月核心个人消费支出价格指数环比上涨0.3%，和9月环比涨幅一致；该核心指数同比上涨2.8%，符合市场预期，但高于9月的2.7%。

市场分析人士指出，通胀指标涨幅近期出现向上趋势，这凸显当下通胀压力，而预计加剧通胀的新政策尚未开始实施，接下来通胀指标存在进一步升高的可能性。

美国银行全球研究部美国经济学家斯蒂芬·朱诺认为，美国个人消费支出价格指数涨幅连续两个月高得“让人不适”，显示出通胀困在美联储2%目标之上的迹象，这“无疑会导致美联储重新评估其对通胀和货币政策的展望”。

美国科尔布里奇金融公司首席经济学家、市场策略负责人莫恒勇日前表示，9月底以来，1年期和2年期通胀互换合约已上涨40至45个基点，显示市场对1年后或2年后通胀预期提高0.4至0.45个百分点。如果新一届美国政府实施关税计划，美国通胀在2025年将提高0.7至0.9个百分点。

景顺公司高级投资组合经理李山泉表示，美国通胀可能没有真正得到控制，明年恐再次浮现这一挑战。

特朗普11月25日在社交媒体上表示，自他上任首日起，美国就将对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税，直至毒品与非法移民问题得到有效解决。这一表态令美国对主要贸易伙伴加征关税的可能性陡然升高。

美国蒙茅斯大学经济学教授、前纽约联储银行高级主管理查德·罗伯茨表示，有充足证据显示通胀仍旧在被经济系统吸收并开始逐渐显现出来。针对于此，加大能源生产和减少监管政策可能有助于缓解通胀压力。

罗伯茨表示，美国通胀的整体走势是向上的，到2025年年底，美国通胀预计为3%左右。因而，美联储在明年制定货币政策时将会变得非常棘手，在实施货币政策方面也会遇到一些问题。

德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂日前接受媒体采访时表示，美联储12月很可能再次降息25个基点，其后于2025年全年都将维持利率不变。他说，由于减税推高增长和支出，而保护主义贸易计划可能加剧价格上涨，令通胀处于2.5%以上水平。

(责编：苏缨翔、崔越)

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