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莱索托波利哈利输水隧洞建设项目首台盾构机“大禹·长锋号”顺利步进

2024年12月01日11:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡12月1日电 （记者邹松）11月28日上午9点，莱索托波利哈利输水隧洞建设项目出口段“大禹·长锋号”盾构机向始发硐室步进顺利开始，为引水隧洞主洞开挖工程正式进入机械化施工阶段拉开序幕。

莱索托波利哈利输水隧洞建设工程主洞总长度38公里，盾构机掘进段长34.4公里，工程设计采用两台盾构机相向掘进开挖。“大禹·长锋号”盾构机为双护盾硬岩掘进机，全长425米，总重约1500吨，开挖直径5.35米，具有“掘进速度快、成洞质量高、施工扰动小、安全环保”等优点，保证设备在掘进中能够超前处理不良地质环境，实现高效掘进。目前步进行程速度10公分/分钟，计划3天时间步进到达始发洞室。

莱索托高地供水项目是莱索托和南非之间最大的双边基础设施项目，共分四期实施，计划通过建造一系列的水坝和复杂的隧道网络，将莱索托山区丰富的水资源定向引入南非缺水地区。其中，波利哈利引水隧洞建设项目为二期工程，由中水电十一局牵头，水电三局、南非本地企业联营实施。该项目的实施不仅有利于融合不同文化背景、不同管理理念，提高公司综合国际化管理水平，为共建“一带一路”倡议、推动构建高水平中非命运共同体贡献力量。

中外方建设者合影留念。中水电十一局供图

中外方建设者合影留念。中水电十一局供图

项目步进现场。中水电十一局供图

项目步进现场。中水电十一局供图

(责编：苏缨翔、刘慧)

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