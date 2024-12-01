人民网内罗毕11月30日电 （记者黄炜鑫）维多利亚消息：第七届塞舌尔国际时装周11月28日至29日在首都维多利亚举行，吸引了来自中国、俄罗斯、英国、南非、乌干达、马拉维和塞舌尔等国的设计师参加。成都市金牛区中国西部高级定制中心的设计师杨成成、郭向宇参加，其中，杨成成获得全场最高奖项“最佳国际设计师奖”。

时装周现场。颜李芳摄

用“时尚”表达古老悠久的中华文明，用服饰展现当代人的美好生活。本次时装周展出的32套服饰，设计师从蜀地生活场景汲取灵感，巧妙地将非遗蜀锦蜀绣与时尚设计有机结合，通过色彩、材质和剪裁等方面的巧妙搭配，展现出非遗技艺的跨界魅力与东方美学。

模特展示新中式礼服。颜李芳摄

一针一线一世界，一锦一缎一霓裳。杨成成表示，蜀锦是成都的标志性技艺，成都以盛产锦而获得“锦城”“锦官城”的美名，此次以东方文化的经典代表——旗袍为灵感，创新性地将蜀锦和蜀绣等非遗文化通过新中式礼服的形式展示给世界，不仅是对传统文化的传承与发扬，更是对时尚的重新定义与探索。

模特展示新中式礼服。颜李芳摄

塞舌尔国际时装周组委会负责人泰瑞感谢中方对时装周的大力支持，赞叹中国服饰技艺精巧，表示中方的参与打开了塞舌尔人民了解中华文化的一扇窗。

模特展示新中式礼服。颜李芳摄

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