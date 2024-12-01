人民网约翰内斯堡12月1日电 （记者邹松）第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队中医针灸科李登科主任近日在纳兹莫加医院开展中医针灸讲座。医疗队所处的桑给巴尔地区有不少中风后遗症患者以及儿童脑瘫患者，他们不仅肢体活动不便，其中还有人失去语言交流功能。头皮针是治疗这类疾病的有效方法，但桑给巴尔当地尚无人掌握这项技术。

为了便于当地医师对头皮针技术的理解，授课过程中李登科主任结合大脑皮层的功能定位讲解了头皮针形成的原理，并结合国际标准化头皮针，讲授了焦氏头皮针各功能区定位和治疗作用。

讲座吸引了纳兹莫加医院多名医生的兴趣，大家都对这项非常实用的新技术赞不绝口，医院中医中心负责人哈夫萨非常激动地说：“感谢中国医生将中医新技术带到桑给巴尔并教授给我们。”通过培训，当地针灸医师学习了头皮针的基本原理，初步掌握了头皮针的取穴方法和功能作用。经过此次学习，当地针灸医师治疗脑性疾病的能力有所增强，中国中医诊疗新技术在桑给巴尔得到进一步推广。

李登科主任在讲课中。中国援桑医疗队供图

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