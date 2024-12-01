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中国联通中东公司在迪拜开业

2024年12月01日10:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜11月30日电 （记者管克江、任皓宇）中国联通（中东）运营有限公司（以下简称“中国联通中东公司”）11月29日在阿联酋迪拜正式开业。200余位各界嘉宾出席开业仪式。

中国联通国际公司董事长、总经理孟树森致辞表示，中国联通愿发挥自身国际网络资源优势和全球运营服务能力，为在阿中资企业以及开拓国际市场的阿联酋当地企业提供高速、稳定的网络连接服务和算网数安一体化的综合信息解决方案，赋能千行百业更好把握数字化、智能化、绿色化发展新机遇，为中阿两国在信息技术领域的务实合作贡献力量。

中国联通国际有限公司董事长、总经理孟树森致辞。中国联通中东公司供图

中国联通国际有限公司董事长、总经理孟树森致辞。中国联通中东公司供图

阿联酋中国商会会长、中石油中东公司总经理陈欣荣表示，当前，中东地区正处于数字化转型和经济多元化发展的关键阶段，中国联通中东公司的成立是支持该地区企业数字信息化建设的重要举措。相信公司可以抓住数字经济发展机遇，为政府、企业和个人客户提供更多专业的智能化产品和服务。

阿联酋中国商会会长、中石油中东公司总经理陈欣荣致辞。中国联通中东公司供图

阿联酋中国商会会长、中石油中东公司总经理陈欣荣致辞。中国联通中东公司供图

阿联酋电信公司国际漫游与物联网业务负责人贾瓦德·本塔贾尔表示，中国联通是该企业重要合作伙伴之一，双方在物联网、国际漫游以及数字基础设施建设等领域建立了稳固的合作关系。期待与中国联通中东公司围绕网络连接能力打造、智慧城市建设等方面深化合作，共同为中东地区发展增添新动能。

阿联酋电信公司国际漫游与物联网业务负责人贾瓦德·本塔贾尔致辞。中国联通中东公司供图

阿联酋电信公司国际漫游与物联网业务负责人贾瓦德·本塔贾尔致辞。中国联通中东公司供图

活动上，中国联通展示了其丰富的国际网络资源及专业的产品服务能力，并着重介绍了在联网通信、算网数智两大类产品和解决方案的创新实践。

与会部分嘉宾在开业仪式上。中国联通中东公司供图

与会部分嘉宾在开业仪式上。中国联通中东公司供图

目前，中国联通在全球已拥有40个分支机构，部署超过60条国际海缆及400个业务接入点，业务覆盖超过200个国家和地区。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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