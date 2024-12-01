人民网曼谷12月1日电 （记者孙广勇）11月30日，中国人民解放军第十二批援助老挝人民军医疗专家组顺利抵达老挝首都万象。

老挝人民军103医院院长萨文赛准将对中国援老专家的到来表示热烈欢迎，期待中国专家能带来先进的医疗经验和技术，助力老挝军队卫生系统建设和人才培养，进一步推动两国两军友好交流合作。

第12批医疗专家组组长安家泽教授随后表态发言，他表示，专家组全体成员深感使命光荣，责任重大，将秉持忠于使命、精于术业、甘于奉献、敢于超越的优良传统，以专业的素养和奉献精神，与老挝同行深入交流合作，毫无保留地分享医疗技术与经验，全力以赴完成各项援助任务，持续提升老挝人民军103医院医疗水平，以实际行动诠释中老两国人民和军队之间的深厚情谊。

此次中国军队援老挝医疗专家组，由空军军医大学第一附属医院抽调，根据老方建设需求，涵盖肝胆外科、神经外科、心血管内科、骨科、烧伤科等多个领域的专家。他们将在老挝开展为期6个月的医疗援助工作，包括临床诊疗指导、医疗护理指导、医学培训讲座等一系列活动，为老挝军队医疗系统注入新的活力，推动老挝军队医疗卫生事业迈上新台阶，也为中老两国全面战略合作伙伴关系注入新内涵。

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