人民网伦敦11月28日电 （徐量）11月28日，“走进中华文明——苏州江南文化与中国式现代化”主题人文交流活动在英法两国成功举办，并在伦敦、巴黎、曼彻斯特、爱丁堡、贝尔法斯特、斯特拉斯堡开设分会场，300多名英法两国青年学生和各界友好人士参加活动，线上线下共同感受江南历史文化发展脉络以及苏州在新时代背景下的蓬勃发展和现代化成果。

中国驻英国大使馆公使王起表示，中华文明5000多年绵延不断、生生不息，具有突出的连续性和创新性。以苏州为主要发源地的江南文化是其中的重要组成部分，孕育了苏州古典园林、昆曲、古琴等世界文化遗产。中英两国拥有璀璨的文化遗产，为各自发展壮大提供了丰厚滋养，也为文明交流互鉴赋予了广阔空间。期待以此次活动为契机，激发更多青年朋友们走进中华文明，分享本国文明优长，推动文明交流互鉴。

中国驻英国大使馆公使王起发表讲话。吴若鸣摄

江苏省外办党组成员、省友协副会长钱文华表示，江苏省在经贸、人文等许多领域与包括英国、法国在内的欧洲各国有着广泛合作，迄今已与欧洲国家建立145对国际友好城市。此次苏州作为活动主会场，将通过展现传统与现代的完美融合，为中外青年搭建一个增进沟通交流、深化友好合作的新平台。

在法国会场，中国驻法国大使馆公使衔参赞周家贵表示，中国式现代化道路深深根植于中华优秀传统文化，为全球发展带来巨大机遇。今年是中法建交60周年，两国关系经历了国际风云变幻的考验，形成了开放包容、敢为天下先、独立自主的独特时代秉性。他强调，今年是中法文化旅游年，两国人文交流合作成果丰硕。苏州与法国的友谊跨越时空、绵延流长，希望两国青年继续发挥敢闯敢创的精神，为中法、中欧合作注入新动力。

苏州市副市长季晶指出，苏州不仅是中国历史文化名城，更是创新与现代化的前沿城市。苏州将继续深化国际交流合作，促进中外文明互鉴，欢迎包括英国、法国在内的世界各国友好人士来苏交流访问、投资经商、旅游观光。

活动期间，苏州大学杨旭辉教授在主会场——苏州狮子林，开设专题讲座，围绕苏州古典园林、传统手工艺、科技产业、生态城市建设和创新发展成就等内容，阐释中华优秀传统文化的内涵价值与中国式现代化的世界意义，同时还回答了各个会场的来宾所提出的关于文化传承保护、中外园林艺术对比、中国节气习俗等问题。

中外嘉宾共同观看了精彩的苏州评弹《枫桥夜泊》和昆曲《牡丹亭·游园》表演。苏州主会场点亮了象征国际友好的灯柱，向英法两国观众发出真诚邀约，欢迎大家做客苏州，实地感受中国发展的勃勃生机和中华文明的独特魅力。海外分会场同步安排了汉服换装、套色盖章等沉浸式互动体验活动。

英国学生感受汉服魅力。吴若鸣摄

苏州套色盖章大受欢迎。吴若鸣摄

世界知识出版社董事长崔春表示， “走进中华文明”是世界知识出版社打造的系列主题人文交流活动品牌，旨在增进外国青少年对中华优秀传统文化内涵的了解，积极践行全球文明倡议，促进人文交流、民心相通，向世界讲好中国故事，推动中华文化更好地走向世界。

此次活动由江苏省人民政府外事办公室、苏州市人民政府、世界知识出版社联合主办，中国驻英国大使馆、中国驻法国大使馆、中国驻曼彻斯特总领馆、中国驻爱丁堡总领馆、中国驻贝尔法斯特总领馆、中国驻斯特拉斯堡总领馆协办，苏州市人民政府外事办公室、苏州市园林和绿化管理局承办。

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