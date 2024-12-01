人民网伦敦11月29日电 （徐量）中国国际航空股份有限公司伦敦营业部携手深圳航空11月29日在伦敦成功举办2024年客户答谢会，回顾过去一年对国航和深航在英的发展成果，深化与各领域合作伙伴的紧密联系，展望合作新前景。中国驻英国大使馆、在英中资企业、希思罗机场、盖特威克机场、中英旅行社、在线旅游平台、差旅管理公司等中英各界人士及客户代表120多人出席。

中英各界代表欢聚一堂展望2025新航程。吴若鸣摄

国航伦敦营业部总经理夏宝辉表示，2024年是国航和深航深耕英国市场的关键之年。在全球航空业加速复苏、中国经济高质量发展的背景下，国航通过持续优化航线布局、提升服务品质，为中英两国间的经贸往来、文化交流及人员往返提供了强有力的支持。他特别介绍，目前国航、深航在英国一体化协同运营，每周保障最多64个航班，稳居中英第一大承运商地位，为提升旅客服务体验，国航还在英国航线投放先进的A350飞机，提供免费的空中互联网服务，使中英之间的旅途更加智能与便捷。

国航伦敦营业部总经理夏宝辉致辞。吴若鸣摄

中国驻英国大使馆公使衔参赞蔡艳艳及英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里分別发表祝辞。他们高度评价了国航在推动中英航空市场复苏中的重要作用，并表达了对未来进一步合作的美好期望。活动现场气氛热烈，嘉宾们踊跃参与互动抽奖活动，为此次答谢会增添了色彩。大家共同期待未来能与国航携手，在更多领域实现更加深度的合作。

英国48家集团俱乐部主席杰克·佩里发表致辞。吴若鸣摄

与会嘉宾纷纷表示，国航在中英航空市场中发挥了不可替代的桥梁作用，不仅为双方的人员往来提供了便捷和高效的服务，也为推动中英多领域合作注入了新的活力。大家共同期待，未来能与国航携手，在更多领域实现更加深度的合作，共创辉煌未来。

获奖嘉宾上台领取精美奖品。吴若鸣摄

(责编：苏缨翔、刘慧)