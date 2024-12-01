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驻旧金山总领事张建敏：中方致力于中美人民友好的决心不会变

2024年12月01日09:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山11月27日电 （记者邓圩、实习生李鑫江）驻旧金山总领馆举行媒体招待会暨杨守征副总领事到任招待会。驻旧金山总领事张建敏，驻旧金山副总领事杨守征，旧金山市首席礼宾官穆杜罗格鲁出席并致辞。领区政商界嘉宾、友好人士现场出席。

驻旧金山总领事张建敏致辞。人民网实习生 李鑫江摄

驻旧金山总领事张建敏致辞。李鑫江摄

张建敏指出，中方致力于中美人民友好的决心不会变，将继续推动中美的交流合作，助力两国关系稳定健康发展。他介绍，过去一年里，旧金山领区各州和中国有关省市数十个团组相互访问，中美友城大会、湾区对话等活动成功举行，旧金山与广州、深圳结为友好城市。在“5年5万人”重大倡议支持下，许多美国青少年访问中国。今天活动前播放的就是他们中国之行拍摄的视频片段。从乡村风情到城市景观，这些作品将立体生动的中国呈现在我们眼前。我们期待更多朋友去中国走走看看，感受中国的进步发展。

驻旧金山副总领事杨守征致辞。人民网实习生 李鑫江摄

驻旧金山副总领事杨守征致辞。李鑫江摄

张建敏还向与会嘉宾热情介绍了新任驻旧金山副总领事杨守征。杨守征表示，旧金山领区各行各业的朋友和他一样，期待中美两国在经贸、农业、能源等传统领域以及人工智能、公共卫生等新兴领域加强交流与合作，实现互利共赢，为两国人民带来更多福祉。杨守征还向与会嘉宾分享了他的履新体会。他说，旧金山这座城市充满了中国文化和元素，缓解了他的“乡愁”，这里有许多地道的中餐厅，甚至可以品尝到自己家乡菜肴。

旧金山市首席礼宾官穆杜罗格鲁致辞并热烈欢迎杨守征履新，她回顾了过去两年旧金山在促进中美关系取得的成果，包括成功举办APEC会议、促成今年的中国之行以及庆祝与上海缔结友好城市45周年，表达了对中美关系继续发展的期望。

旧金山市首席礼宾官穆杜罗格鲁致辞。人民网实习生 李鑫江摄

旧金山市首席礼宾官穆杜罗格鲁致辞。李鑫江摄

(责编：苏缨翔、刘慧)

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