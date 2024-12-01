新华社巴黎11月29日电（记者罗毓）法国经济、财政和工业部29日发布人工智能实用指南，旨在帮助企业在日常运营中使用人工智能。

据法国经济、财政和工业部官方网站介绍，为回应企业在使用人工智能时面临的安全、时效、成本和投资回报等问题，其下属的企业总局发布了《检索增强生成指南》和4份教学资料。

检索增强生成是当下热门的人工智能大模型前沿技术之一。它结合了语言模型和信息检索技术，通过将大语言模型链接到外部资源，使生成式人工智能应用输出更准确的回答。

据介绍，《检索增强生成指南》面向企业管理人员，展示了检索增强生成最有前景的应用场景，并介绍了实施相关项目所需的前提条件、成本、最佳实践以及各种技术选择，帮助企业成功部署检索增强生成解决方案。教学资料则涵盖了生成式人工智能的用途和工作原理、在中小微企业中的应用实例、如何选择和运用方案以及安全使用生成式人工智能所必需的预防措施这4个主题。

此外，官网还宣布向所有规模的企业、各行政部门和国际组织征集使用人工智能的成功案例，入选案例将于2025年在巴黎举办的全球人工智能峰会上展示。人工智能还将列入2025年法国工商会的优先事项，明年各级商会网络将能够为超过两万家企业提供人工智能领域的支持。

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