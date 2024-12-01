新华社北京11月30日电 题：当“地沟油”变身可持续航空燃料——与会人士期待链博会促进全球供应链绿色低碳转型

新华社记者胡若愚 刘学

让人皱眉的“地沟油”，转化为可持续航空燃料，全生命周期可较传统化石燃料减少60%至80%的温室气体排放。这是全球高技术企业霍尼韦尔在第二届中国国际供应链促进博览会（简称链博会）上展示的一项供应链低碳解决方案。

本届链博会上，与会人士分享绿色低碳转型案例，呼吁加强技术创新与国际合作，通过提高供应链“含绿量”，提升发展“含金量”。

技术创新 描绘绿色底色

链博会开幕前一周，霍尼韦尔与浙江嘉澳环保科技股份有限公司在江苏连云港建设的大型可持续航空燃料生产基地投料生产，以餐厨废油等“地沟油”为原料，一期年产量50万吨。

在先进制造链展区，霍尼韦尔能源与可持续技术集团战略市场与创新业务总经理罗超在沙盘模型旁向新华社记者介绍这一可持续航空燃料解决方案。他说，1吨餐厨废油及藻油、废弃动植物油脂，可以生产0.8吨可持续航空燃料。而现阶段，可持续航空燃料国际市场价格约为每吨3000美元。

霍尼韦尔中国总裁余锋说，这一项目把智能制造、绿色、数字化和先进管理整合在一起，“这是高质量发展的体现”。

西门子展示了工业园区及楼宇能源管理与碳排放优化相关技术，通过能碳数据可视化、预测优化及精准控制等功能，助力上下游企业实现降本增效与低碳转型，构建绿色可持续供应链产业链。

西门子全球执行副总裁肖松说：“链博会作为促进上中下游衔接、大中小企业融通的开放平台，为推动科技共创、产业共融、生态共赢注入了关键动能。”

作为传统清洁能源，液化天然气在进入管网前的气化过程会释放大量冷能，过去往往形成浪费。今年年初，中海油在广东大鹏的液化天然气接收站建起国内首个利用这种冷能的海水养殖区，实现“绿色能源”与“蓝色牧场”创新跨界融合。

“新质生产力本身就是绿色生产力。”中海油副总经理汪剑波说，中海油通过冷能相关技术，模拟深海深水低温状态，实现三文鱼等冷水养殖，从绿色化、低碳化乃至零碳化方向践行这一理念。

跨越山海 绿色链接全球

在清洁能源链展区，记者看到一座沙盘模型显示，国家电网公司投资建设运营的巴西美丽山特高压输电项目，源源不断地把巴西北部亚马孙雨林的清洁水电输送至里约热内卢州等东南部用电负荷中心。

国网国际发展有限公司鞠黄培介绍，其中的美丽山二期项目线路长度超过2500公里，途经雨林、丘陵、湿地、草原等多种地貌构成的不同生态区。国网巴控公司严格执行巴西环保法规，主动更改线路，最大程度减少树木砍伐，沿线设立动物救护站，还给生物群落退化地区修复植被重新造林。这一项目成为巴西近十年来首个环保“零处罚”的大型电力工程。

从巴西圣保罗州桑托斯港出发，一艘马士基集团旗下集装箱货轮航行30多天，抵达中国上海洋山港。今年4月，马士基在洋山港进行中国港口首次大型甲醇燃料动力集装箱船“船到船”加注。本届链博会上，马士基展台展示这一技术。

据马士基北亚区首席代表、中国欧盟商会主席彦辞介绍，截至今年，马士基已有70艘可以使用绿色甲醇的大型船舶。现阶段，马士基正同中国合作伙伴共同努力确保这种可持续燃料的本地供应。在他看来，中国在航运能源转型中发挥着至关重要的作用。

国际合作 突破绿色壁垒

中国是全球最大的清洁能源市场和装备制造国。供应链绿色转型离不开国际合作，更离不开中国，是本届链博会与会人士的共识。

“在中国，达飞每5秒装载一个集装箱。”法国达飞海运集团中国总裁方艾琳说，达飞自2008年以来集装箱运输减排量达50%。“我们努力实现行业减碳，也希望我们的减碳目标和中国的绿色发展目标相契合。”

渣打银行（中国）有限公司行长鲁静指出，中国是全球供应链参与者，更是领头羊。过去，供应链强调提高效率、附加值和降低成本；如今，地缘政治因素令一些发达国家的“墙”越垒越高。然而，“全球要完成清洁能源转型不可能离开中国供应链”。

本届链博会上，美国大豆出口协会举办了一场推介会。“我们希望通过链博会平台，把美国大豆产业一些独特优势介绍给供应链上下游相关企业，寻求与中国伙伴合作共赢的机会。”协会大中华区首席代表张晓平接受新华社记者专访时说。

“中美大豆贸易互补性强。美国大豆产业各方坚信自由贸易，坚信贸易各方互惠互利的本质，”张晓平说，“我们不希望任何关税手段影响中美正常贸易。中美在贸易领域应加强合作，通过扩大贸易、而不是增加关税来解决问题。”

美国MCM控股集团创始人孟德士从1979年中美建交就开始在中国寻觅商机。他说，中美需要合作，“我们要减少那些关税障碍、贸易障碍，特别是绿色能源方面的障碍，我们要对子孙后代负责，确保地球适合人类居住”。

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