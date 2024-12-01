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新华时评丨坚持在经济发展中扶贫——“解码中国打赢脱贫攻坚战的世界意义”系列评论之三

2024年12月01日09:30 | 来源：新华网
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新华社北京11月30日电 题：坚持在经济发展中扶贫——“解码中国打赢脱贫攻坚战的世界意义”系列评论之三

新华社记者乔继红

“这些成就不是天上掉下来的，而是中国政府和中国人民勠力同心、艰苦奋斗干出来的。”前不久，在巴西里约热内卢，习近平主席在二十国集团领导人峰会上发表重要讲话，与世界分享中国减贫奇迹背后的秘诀，其中蕴含的求真务实、不畏艰难、坚持在经济发展中扶贫的经验做法，赢得与会人员由衷赞叹。

贫困说到底是发展问题。中国拥有超14亿人口，作为世界上最大的发展中国家，发展是解决包括贫困在内一切问题的总钥匙。中国共产党始终把发展作为执政兴国的第一要务，坚持用发展的办法解决发展不平衡不充分问题，创造了经济快速发展和社会长期稳定的两大奇迹。中国经济总量不断跃升，综合实力显著提升，既对减贫形成了强大的带动效应，也为大规模扶贫开发奠定了坚实基础、提供了有力保障。“坚持精准扶贫”“坚持在经济发展中扶贫”“坚持在促进当地特色产业发展中扶贫”“坚持在促进共同富裕中扶贫”——在二十国集团领导人里约热内卢峰会上，习近平主席与世界分享中国反贫困的成功经验，令中国减贫的发展理念更加深入人心。巴西总统卢拉说，“中国是一个令人印象深刻的发展榜样”，中国的脱贫经验弥足珍贵，对所有发展中国家都具有启发意义。

“坚持精准扶贫”是中国减贫理论和实践的重大创新，是中国脱贫的制胜法宝。2018年，时任老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬深入湖南十八洞村，探寻“精准扶贫”的中国经验。2013年，习近平总书记在十八洞村考察时，首次提出了“精准扶贫”。习近平总书记在这里强调，发展是甩掉贫困帽子的总办法，贫困地区要从实际出发，因地制宜，把种什么、养什么、从哪里增收想明白，帮助乡亲们寻找脱贫致富的好路子。自十八洞村开始，从做到“六个精准”，到实施“五个一批”，再到解决好“五个问题”，中国的扶贫因村因户因人施策，对症下药、精准滴灌、靶向治疗，扶贫扶到点上、扶到根上。得益于“精准扶贫”，中国也涌现出众多各具特色的乡村振兴成功案例：中非共和国总统图瓦德拉走进陕西梁家河村，了解生态与经济协调发展的脱贫做法；11国驻华外交官走进贵州花茂村，学习农旅融合的特色发展之路。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在《摆脱贫困》乌兹别克文版的序言中写道，摆脱贫困的一个重要途径是激发乡村发展潜力，“贫困地区更要挖掘自身长处和优势”。

求真务实始终是中国减贫实践的不变底色。中国立足本国国情，根据不同发展阶段和经济社会发展水平，根据贫困人口规模、分布、结构等的变化，科学制定减贫标准、目标、方略，不断创新减贫理念、方法、手段，循序渐进、持续用力、滴水穿石。中国不断因时因势因地制宜，充实“政策包”“工具箱”，创新“组合拳”，切实提高贫困治理效能。今年9月，习近平主席在中非合作论坛北京峰会期间会见科摩罗总统阿扎利时，谈到中国电视剧《山海情》在科热播。电视剧展现的中国一系列扶贫做法和经验，为众多发展中国家揭示了中国脱贫攻坚战波澜壮阔的历史图景。变“输血”为“造血”的产业扶贫，“要想富先修路”的基础设施建设，既扶智又扶志的教育扶贫，先富帮后富的“结对子”互助……从宏观经济布局到微观产业举措，中国始终着眼贫困地区的发展问题，多层面综合施策解决贫困问题。《摆脱贫困》葡萄牙文版译者、巴西瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略说，脱贫事业需要政府和人民一起解放思想、更新观念、付诸行动，“这对全球读者都具有很强启发性”。

作为全球南方的一员，中国始终是支持全球发展事业的行动派和实干家。中国的减贫实践充分证明，只要抓住贫困发生演变的自身特点和规律，从实际出发，精准施策，就能找到发展突破口，释放减贫动力。中国愿同各方一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去！

(责编：苏缨翔、崔越)

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