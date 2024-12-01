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乌总统称乌控区入北约后愿停战　俄议员说不可接受

2024年12月01日09:24 | 来源：新华网
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新华社基辅/莫斯科11月30日电（记者李东旭 包诺敏）据乌克兰国际文传电讯社29日晚报道，乌总统泽连斯基当天接受英国媒体采访时表示，在乌克兰政府控制的领土被纳入北约保护的前提下，他愿意停止热战。

泽连斯基在接受英国天空新闻频道采访时称，乌控区领土应纳入北约以结束热战，“但北约在向乌控区发出入盟邀请时，应承认国际社会公认的乌克兰领土边界”。

这是自2023年夏季反攻失败以来，泽连斯基首次公开支持先将乌控区纳入北约的提议。泽连斯基称，乌控区被纳入北约后，乌克兰将通过外交渠道解决被占领土归还问题。他表示，只有快速加入北约并实现停火，才能确保俄方不会占领更多乌克兰领土。

泽连斯基29日晚还在社交媒体“电报”发文说，他当天分别同法国总统马克龙和挪威首相斯特勒通话，讨论了邀请乌克兰加入北约和加强对乌援助等事宜。

俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基29日晚在社交媒体上表示，乌克兰加入北约的愿望说明乌方想要继续而非结束战争，乌克兰这种想法不可接受。他说，俄罗斯已经吸取此前明斯克协议的教训，不会再允许西方国家“在协议的掩护下”武装基辅。

(责编：苏缨翔、崔越)

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