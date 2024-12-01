新华社大马士革11月30日电（记者冀泽）叙利亚军方11月30日发表声明说，反对派武装在过去几个小时内进入叙北部城市阿勒颇的大部分地区，叙军方将重新部署予以反击。

声明说，在增援部队抵达前，叙军方在当地的部队难以建立集中火力点，为此要重新部署并强化防线以应对袭击，同时保护平民和士兵，做好反击准备。

声明说，连日来叙反对派武装和极端组织在外国极端分子支持下，动用重型武器和大量无人机，从多个方向对叙西北部阿勒颇省、伊德利卜省发动大规模袭击。政府军在多处阵地抵御进攻，数十名军人在战斗中死亡，另有多人受伤。

另综合叙利亚媒体30日报道，武装分子当天大量出现在阿勒颇市区的街道和社区。阿勒颇市的学校和政府机构几乎完全关闭，商业活动已基本停止。

自27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织持续在叙西北部地区发生大规模交火。叙政府军29日加强军事行动，并在空中力量的支援下，对阿勒颇省西部的反对派武装阵地和补给线实施持续的炮火和导弹攻击。考虑到安全因素，叙军方暂时封锁阿勒颇市通往叙首都大马士革方向的高速公路。

阿勒颇曾是叙利亚最大城市和经济中心。2011年叙内战爆发，这里很快成为冲突各方激烈争夺的战场。2016年12月，叙政府军收复阿勒颇市。

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