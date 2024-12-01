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中企承建马来西亚联合循环燃气电站项目开工

2024年12月01日09:23 | 来源：新华网
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新华社马来西亚美里11月30日电（记者王嘉伟）中企承建的马来西亚美里联合循环燃气电站项目11月30日在马来西亚沙捞越州东部城市美里举行开工仪式，来自马中两国约400位政商界人士、行业专家等出席。

沙捞越州总理阿邦佐·哈里当天在开工仪式上致辞表示，该项目建设将助力沙捞越更进一步迈向区域能源供应中心目标，为当地人民创造实实在在的利益。

该项目由中国电力建设集团水电八局承建。据悉，项目将为当地新建装机容量500兆瓦的联合循环燃气电站，以及升压站和行政大楼等配套设施。项目预计将于2027年底投入运营，建成后将大幅提高当地电力生产能力，优化当地能源结构，提高可再生能源利用率，为实现区域经济可持续发展提供能源保障。

电建国际公司副总经理兼亚太区域总部总经理周家义向新华社记者表示，中国电建将继续响应当地社会民生需求，切实服务马来西亚经济社会发展，为中马两国友好关系和经贸合作再添新彩。

水电八局董事长姜清华说，该项目是中国电力建设集团今年在马来西亚中标的最大项目。项目团队将全力推动项目高品质履约，期待项目建成后为推动马来西亚绿色能源转型贡献力量。

(责编：苏缨翔、崔越)

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