新华社北京11月30日电 述评｜点亮全球治理的“南方时刻”——习近平主席拉美之行为全球南方团结自强、共建更加美好未来注入强大动力

新华社记者马卓言、朱超

11月中旬，国家主席习近平在巴西里约热内卢出席二十国集团（G20）领导人第十九次峰会。

当前，人类发展面临的机遇和挑战前所未有。作为全球最大发展中国家领导人，习近平主席深刻把握时代大势、把脉时代课题，系统提出促进全球共同发展、完善全球治理的中国方案，引领全球南方团结自强，点亮全球治理的“南方时刻”。

“全球南方声势卓然壮大”

“当前，全球南方声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用。”G20峰会前夕，习近平主席向在巴西圣保罗开幕的“全球南方”媒体智库高端论坛致贺信，指出全球南方群体性崛起的时代潮流。

作为新兴市场国家和发展中国家的集合体，全球南方占世界经济比重已提升到40%以上，正在深刻改写世界政治经济文化版图，成为国际秩序变革的关键力量。

今年，从中阿、中非、中拉合作亮点纷呈，到扩员后的“大金砖”峰会、亚太经合组织领导人非正式会议相继在俄罗斯、秘鲁召开，再到G20峰会在巴西举行，发展中国家团结合作的“南方力量”正不断汇聚。全球南方成员在G20这一国际经济合作重要平台中占据多数，扮演着越来越重要的角色。

“2024年是全球南方的高光时刻，全球南方正从全球治理被动参与者转变为重要推动者。”中国国际问题研究院研究员荣鹰说。

作为全球南方的当然成员，无论国际风云如何变幻，中国始终坚定地同广大全球南方国家并肩而立、携手同行，为提升全球南方的影响力、话语权和代表性贡献中国力量——

向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作，创设全球发展和南南合作基金，支持实施150多个项目……中国以实实在在的行动为全球南方发展振兴注入源源不竭的动力；

首先提出支持非盟加入G20，坚持和平对话促成沙特和伊朗和解，与巴西共同发表关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”……中国高举多边主义旗帜，反对单边主义、保护主义、霸权主义和强权政治，为发展中国家仗义执言，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展；

中国式现代化创造了人类文明新形态，展现了世界现代化模式的多样性，为全球南方国家积极探索符合各自国情的现代化道路树立了榜样、鼓舞了信心、提供了机遇。

“在习近平主席领导下，中国式现代化取得巨大成就，为玻利维亚等国家发展提供了重要借鉴和指引。”玻利维亚总统阿尔塞说。

“建设一个共同发展的公正世界”

“我先后在中国的村、县、市、省、中央工作，扶贫是工作的一个重要内容，也是我立志要办成的一件大事。”在此次峰会第一阶段会议上，习近平主席发表题为《建设一个共同发展的公正世界》的重要讲话，现场掌声经久不息。

习近平主席的讲话，把人们的思绪从里约热内卢峰会现场引到了梁家河塬上、滹沱河畔、宁德乡间，让人想起了“闽宁协作”在宁夏大地结出的丰硕成果，更让人再次震撼于新时代中国脱贫攻坚的壮阔史诗。

发展承载着各国人民对美好生活的向往，是全球南方国家的第一要务，也是人类社会不变的课题。

从在G20杭州峰会上首次将发展议题置于宏观经济政策协调中心位置，到在巴厘岛提出推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，再到在里约热内卢分享中国脱贫攻坚的成功经验，指出“其他发展中国家同样可以成功”……习近平主席在G20峰会上提出的重要主张既一脉相承，又与时俱进，体现了对发展问题的高度重视，彰显了中国在全球南方共同发展进程中发挥的重要引领作用。

中国是发展中国家可靠的长期合作伙伴，是支持全球发展事业的行动派和实干家。

在此次峰会上，习近平主席宣布了中国支持全球发展的八项行动，包括中方决定加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，扩大对最不发达国家单边开放等举措，为推动全球发展注入新的强劲动能。

在习近平主席抵达里约热内卢前夕，《摆脱贫困》葡萄牙文版首发式在里约热内卢举行。书中富有创见的理念、观点和方法获得巴西学者高度认同。

“中国的脱贫成就彰显一个发展中国家可以通过自己的奋斗实现巨大发展，给世界注入信心。”《摆脱贫困》一书的译者、巴西瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略说。

“携手构建公正合理的全球治理体系”

当前，全球治理体系明显滞后于国际力量对比新变化，南北差距、数字鸿沟等问题未得到有效解决，完善全球治理的紧迫性更加凸显。

此次峰会上，习近平主席全面系统阐释中国的全球治理观，从历史长周期和全人类共同发展繁荣的高度，为全球治理把脉开方，从经济、金融、贸易、数字、生态等方面提出完善全球治理的理念主张，呼吁建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。

习近平主席讲话结束后，许多与会领导人表示希望第一时间拿到讲话稿全文深入研读。“阿方高度赞赏习近平主席在二十国集团领导人峰会上就全球治理阐述的精辟主张，愿同中方加强沟通协作。”在同习近平主席会晤时，阿根廷总统米莱表示。

受到普遍认同、收获广泛赞誉的中国方案，既有宏观的理念主张，也有具体的实施路径——

“国际金融机构和商业债权人作为主要债权方，应该参与对发展中国家减缓债行动”；“要增加发展中国家话语权和代表性，按照各方商定的时间表和路线图，开展世界银行股权审议，推进国际货币基金组织份额占比调整”；在生态治理方面，“发达国家要向发展中国家提供必要的资金、技术、能力建设支持”……

务实的举措，切中发展中国家面临的实际问题，诠释中国对全球治理体系改革的深刻理解。

抵达里约热内卢前夕，习近平主席在巴西媒体发表的署名文章中指出：建设一个公正的世界，需要二十国集团本着相互尊重、平等合作、互利共赢原则，支持“全球南方”国家实现更大发展。

作为负责任大国，中国始终不忘发展中国家本色，把自身发展置于人类发展的坐标系中，从全世界、全人类整体利益的角度思考问题，为携手构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

在中国倡议推动下，二十国集团在宣言中首次作出“帮助发展中国家更好融入全球产业链、价值链和供应链，加快发展中国家工业化和现代化进程”的明确承诺，为全球南方更好发展创造有利条件。

千里之行，始于足下。从里约热内卢再出发，胸怀天下的中国勇毅前行，同全球南方国家携手并进，必将开辟全人类共同发展繁荣的更美好未来！

(责编：苏缨翔、崔越)