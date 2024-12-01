新华社约翰内斯堡11月30日电（记者王晓梅）“与世界文明对话：‘一带一路’国际手工艺展览”29日在南非约翰内斯堡大学拉开帷幕。

展览共展出数十项非遗技艺，分为“海上繁花”“万物共生”“生生不息”三个展区。具体展品包括绣片、剪纸、缂丝、风筝、年画、银壶、紫砂壶等中国传统文化作品，以及青海果洛牦牛绒、山西布老虎文创、非遗国潮帆布鞋等非遗跨界作品。

中国驻南非大使馆公使李志刚在开幕式上致辞说，南非是首个与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的非洲国家，中南在教育、文化领域保持着密切合作，期待两国能进一步深化交流合作。

上海大学副校长段勇表示，高校有责任为非遗保护和国际传播搭建平台，希望通过这次展览深化与约翰内斯堡大学的合作，为青年学子创造更多实践机会。

南非约翰内斯堡大学艺术设计建筑学院执行院长费代里科·弗雷斯基在致辞中说，不同文化之间的对话可以激发新想法、促进沟通与交流。希望本次展览中的展品能够启发大家继续探索自己的文化传统，拥抱协作与创新带来的无限可能性。

此次展览得到中共上海市委宣传部、中国驻南非大使馆支持，由上海大学和南非约翰内斯堡大学主办，将于2025年1月25日闭幕。

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