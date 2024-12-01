新华社巴库11月30日电（记者钟忠）第比利斯消息：格鲁吉亚总统祖拉比什维利11月30日晚发表视频讲话说，她在“合法选举出新议会前”将继续担任总统。

祖拉比什维利说，她不会辞职，“因为议会不合法，非法议会不能选举新总统，也不可能举行就职典礼。我的任务将继续下去，直到有一个合法选举产生的议会，合法地选出某人来代替我”。

祖拉比什维利还说，通过新的选举，格鲁吉亚将重新回到与欧盟一体化道路。

根据格宪法，祖拉比什维利的6年任期将于12月16日届满。格议会11月26日通过决议，决定于12月14日举行总统选举，12月29日举行新总统的就职典礼。

格鲁吉亚10月26日举行新一届议会选举，格梦想党获得超过半数选票。4个同样进入议会的反对派联盟拒绝承认选举结果，要求重新举行议会选举。祖拉比什维利10月27日宣布，不承认新一届议会选举结果。

11月25日，新一届议会举行首次会议，正式开始工作。11月28日，格鲁吉亚政府总理科巴希泽在获得议会信任投票后宣布，格政府2028年前将不再考虑开启加入欧盟谈判的议程。

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