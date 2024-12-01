中国援马里太阳能示范村项目——

本报记者 黄炜鑫

夜幕降临，在西非国家马里的卡朗村，街边的一盏盏路灯亮了起来，忙碌了一天的村民三三两两走出家门，聚在道路旁喝茶聊天，小孩子们则在路灯下嬉戏。

“以前可不是这样，一到晚上整个村子都黑漆漆的，我家的小卖部天一黑就关门。”村民卡马拉·西迪基告诉记者，此前，当地一家私人电力公司向村民提供柴油机发电服务，但价格高昂，大部分村民负担不起。“有了中国援助的太阳能设备后，大家都用得起电了，村子发生了很大的变化。道路上热热闹闹，小卖部的生意也越来越好，经常要营业到晚上10点多。”西迪基说。

由中国地质工程集团有限公司承建的中国援马里太阳能示范村项目于2021年11月在马里科纽布拉村和卡朗村开工，并于2023年5月通过竣工验收。据项目经理赵涌清介绍，项目共安装1195套离网太阳能户用系统、200套太阳能路灯系统、17套太阳能水泵系统以及2套集中太阳能供电系统，当地上万民众因此受益。

村民阿卜杜拉耶·卡米索科经营着一家五金器材店，售卖包括电视机在内的电器产品。卡米索科是一位忠实的足球迷，只要一有空，卡米索科就会坐下来和家人朋友一起观看足球比赛。“多亏有了电，我们才能尽情享受精彩的足球比赛。”他说，“以前因为电费太贵，电器产品卖得不好。现在好多人家里都买了电视机。”

“中国企业还在村里安装了太阳能水泵系统，解决了我们的日常用水难题。”村民巴伽里·盖塔家人口较多，每天洗衣做饭的用水量很大，但以往村里水井供水时间短、水量小，他经常担心水不够用。“有的时候不得不从人工挖凿的沟渠中取水，很不干净。现在，我们随时都能用上干净卫生的井水，生活便利多了。”盖塔说。

村民苏莱曼·科亚特告诉记者，得益于项目投入使用，现在学校、卫生室等公共场所都能享受到稳定的水电供应。“有了水和电，村里也更加热闹了。”科亚特经常在村里主持婚礼、节日和丰收季节的庆祝活动，“用上太阳能电力后，我就换了台功率更大、性能更好的音响设备，附近的居民听到庆祝声便都加入到活动中，伴随节拍唱歌跳舞，气氛十分热烈。”

据介绍，中国援马里太阳能示范村项目是中国援助在民生领域推广清洁能源、分享绿色发展经验的又一务实举措。马里环境、清洁和可持续发展部前部长莫迪博·科内表示，中国是马里重要战略伙伴，多年来向马方提供大量援助。中国援建的太阳能示范村项目有力改善了当地民生、促进了经济发展，马方对此深表感谢。希望与中方继续加强可持续发展领域的合作，推动两国合作不断深入发展。

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 03 版）

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