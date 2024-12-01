本报记者 孙广勇

“中国共产党带领中国人民接续奋斗，不断开拓进取，创造了举世瞩目的历史性成就。”老挝人民革命党中央宣传部副部长、《人民报》总编辑万赛·塔汶炎日前在接受本报记者采访时如是说。

“我访问过北京、上海等中国大城市，也曾到老中边境云南省的乡村参观考察，中国各地的发展变化给我留下深刻印象。”在万赛看来，中国拥有现代化的交通设施、便捷的消费支付方式、领先的科学技术等，取得这些成就离不开中国共产党的正确领导，以及中国人民紧密团结在中国共产党周围奋力拼搏。

在万赛的办公桌上，记者看到了老挝文版《习近平谈治国理政》。万赛说：“这本书是我们了解中国、学习中国的途径之一，是老挝领导人精进治国理政方法的一把钥匙。我们始终相信，在中国共产党的坚强领导下，中国人民一定能在新时代中国特色社会主义道路上不断取得新的更大成就。”

今年8月，2024“一带一路”媒体合作论坛在四川省成都市举行，万赛受邀出席并赴四川多地参观访问。在成都访问成都国际铁路港、大熊猫繁育研究基地，到德阳参观三星堆博物馆、绵竹年画村，到广元感受昭化古城的深厚历史……“四川就是一个缩影，让我看到中国各地绿色发展和诗意栖居的美好生活画卷。”万赛说。

“高质量发展的中国带来广阔机遇，作为近邻的老挝尤其感受深刻，老中互利合作为两国人民带来了巨大福祉。”万赛以老中铁路为例说，“老中铁路是高质量共建‘一带一路’和老中命运共同体建设的重要成果。老挝人民为老中铁路开通而自豪。”如今，火车已成为老挝人民和游客最便捷、最安全的出行方式之一。

万赛表示，自己曾从老挝首都万象乘坐老中铁路国际旅客列车到云南省昆明市。他与记者分享了自己在火车上的见闻：从老挝启程的老中铁路国际旅客列车座无虚席，大量大米、玉米、木薯等老挝主要农产品也源源不断“搭乘”货运列车奔向中国。“老中铁路有助于改善沿线老挝人民生活水平，推动老挝旅游业发展，为老挝乃至地区经济发展注入了重要动力。”万赛说。

“当前，国际局势变乱交织，地区冲突不断加剧，极端天气气候事件频发，这些挑战对区域和国际发展造成影响，而中国正在世界和平和发展领域中发挥更加重要的作用。”万赛表示，习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，对深化发展合作、完善安全治理、促进文明互鉴意义重大，有助于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

万赛表示，共建“一带一路”倡议提出以来，参与其中的国家无论大小，都以平等的姿态携手合作。在这一倡议框架下，通过打造高效、安全的水陆空运输体系，共建国家提升了互联互通水平，促进了投资贸易便利化，加强了经济合作、文化交流和政治互信。“老挝乐见中国的发展，期待中国在促进地区和全球发展中发挥更大作用。”万赛说。

（本报万象电）

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 03 版）

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