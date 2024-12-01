中国在走出一条符合国情的农村公路发展道路的同时，积极交流分享农村公路发展经验，支持其他发展中国家农村公路建设

11月29日，中国国务院新闻办公室发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书，介绍新时代中国农村公路发展成就和理念，分享中国推动农村公路发展的实践经验。中国在走出一条符合国情的农村公路发展道路的同时，积极交流分享农村公路发展经验，支持其他发展中国家农村公路建设，为世界消除贫困、改善民生和可持续发展贡献了中国智慧、中国方案。

家门口的幸福，起于阡陌交通。中国坚持以人民为中心的发展思想，努力满足人民对美好出行的需求。中共十八大以来，中国农村公路进入崭新发展阶段，实现由“通”到“畅”再到“好”的转变。10年来，中国新改建农村公路250余万公里。截至2023年底，农村公路总里程增长到460万公里，占公路总里程的84.6%，形成了“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的农村交通运输网络，带动了农村地区整体面貌发生巨变。联合国发展系统驻华协调员常启德表示：“在中国，我看到了非常多‘四好农村路’的优秀案例，也看到了中国交通系统的韧性。”

当前，农村交通仍然是制约许多发展中国家经济社会发展的瓶颈之一。加强与国际社会在交通领域的互利合作，让更多国家的贫困地区经济民生因路而兴，中国是行动派、实干家。中国提出共建“一带一路”倡议和全球发展倡议，为发挥交通先行作用、促进共同发展注入强大动力。2018年，在中国的倡议和推动下，联合国大会通过了“消除农村贫困，落实2030年可持续发展议程”的决议，强调通过基础设施建设等措施加大减贫力度。中国通过国际合作机制与其他国家交流分享发展经验，援建发展中国家农村公路基础设施，为全球农村公路和减贫事业作出积极贡献。

中国坚持以全人类福祉为目标，发挥大国作用，主动为全球交通合作搭建新平台、构建新机制，推动知识经验分享，以务实行动展现大国担当。中国着力推进“中国标准”与世界的“软联通”，自2012年以来累计发布73项公路工程行业外文版标准。中国公路工程行业标准外文版体系已经基本形成，在全球数十个国家数百个项目中得到应用。中国举办第二届联合国全球可持续交通大会、全球可持续交通高峰论坛，建立中国国际可持续交通创新和知识中心，主动为全球交通合作搭建新平台、构建新机制。中国积极开展国际合作培训，实施博茨瓦纳乡村公路设计与管理海外研修班、“一带一路”公路工程高级研修班、发展中国家公路建设技术人员培训班、公路网络规划研修班等28期培训班，培训相关领域人才800余名，积极为其他发展中国家培育专业技术力量。

中国积极支持并参与其他发展中国家的农村公路建设项目，促进当地民生改善和可持续发展。中方支持的厄瓜多尔交通部灾后重建项目解决了沿线约150万居民的出行困难；中国援建的马达加斯加首都郊区公路连接该国重要鸡蛋产区，大大降低了鸡蛋在运输过程中的破损率，被当地人亲切地称为“鸡蛋路”……据不完全统计，2018年以来，中国共支持柬埔寨、塞尔维亚、卢旺达、纳米比亚、瓦努阿图、尼日尔等24个国家实施公路与桥梁建设整修。通过参与项目建设、提供技术支持和人力资源，中国帮助当地改善农村地区道路基础设施条件，极大方便当地民众出行，大幅度降低物流成本。

修建一条农村公路，串联一路美景、带动一片产业、发展一地经济、造福一方百姓。中国将秉持开放、合作、共赢的理念，加强与各国在农村公路领域的交流与合作，共同探索农村公路发展的新模式、新路径，继续为全球农村公路和减贫事业贡献智慧与力量，共同绘制人类命运共同体的美好画卷。

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)