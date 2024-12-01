本报记者 张志文 强 薇

在几内亚湾畔的加纳港口城市特马，有一条笔直平坦的“中加友谊路”。深能安所固电力（加纳）有限公司（以下简称“深能安所固”）电厂就坐落在道路的尽头。

深能安所固电厂由深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源集团”）与中非发展基金共同投资建设，是中国在非洲投资建设运营的第一个发电项目。项目总装机容量超过加纳全国总装机容量的15%，为加纳经济社会发展提供了有力的能源保障。未来，深能安所固还计划开发建设光伏发电项目和风力发电场，为加纳提供更多清洁和可再生的电力供应，助力当地能源转型。

现代化电厂拔地而起，助力缓解“用电荒”

“我到中国寻找合作伙伴时，加纳正经历严重的电力危机。”谈起深能安所固创立的背景，时任加纳全国酋长院主席、阿克拉世界贸易中心执行主席托贝·阿斐迪记忆犹新。

为了破解加纳电力困境，阿斐迪前往中国深圳考察。“中国兴办经济特区取得成功，这对于加纳发展很有借鉴意义。”阿斐迪说，经过对深圳能源集团的多次考察及与其进行多轮商业谈判，双方确定在特马投资建设一座燃气轮机联合循环发电厂。

2007年，深能安所固电厂在加纳正式设立。电厂董事长杨群对记者说，电厂建设之初就采用了中国国内较高的环保排放标准，应用了先进的燃气和蒸汽联合循环技术，使得发电量可以在同等燃料消耗和污染物排放情况下增加约50%，在加纳树立起环保和绿色发展的新标杆。

“中国合作伙伴的建设速度令人惊叹，一期发电机组于2010年年底建成投产。这为缓解加纳电力危机带来了希望。”面对拔地而起的现代化电厂，阿斐迪发出这样的感叹。

如今，通过项目一期、二期建设，深能安所固电厂的总装机容量已达560兆瓦。杨群说，电厂不仅把高性价比的电力设备带到加纳，也将先进的电力管理经验引入当地，为缓解加纳乃至整个西非电力供应紧张发挥了重要作用。

推行“师徒制”，培养一批本土电力人才

“请跟紧我，小心脚下。”采访期间，深能安所固电厂健康、安全和环境部消防主任工程师伯纳德·埃吉尔·阿巴比奥全程陪同记者。

阿巴比奥已在深能安所固电厂工作7年。当年，刚从消防员岗位退下来的他慕名来中国企业应聘，在中方技术人员的指导下，逐步学习掌握了电厂安全管理岗位的各项技能。

车间内，两名当地员工正在逐一检查压力表。他们小心翼翼地用绿色和黄色涂料依次描出数值范围（见图，本报记者孟祥麟摄），为日后进行设备安全检查提供参考——这是中方技术人员向加纳同事传授的工作方法。

“中国同事普遍比我们拥有更多的工作经验，我们也努力地向中国同事学习。他们就是我们的老师。”在配有现代化设备的中控室内，电厂工程师阿吉芒·洛基·普雷佩对记者说。

作为加纳第一个独立发电企业，深能安所固电厂成为本地电力人才的培训基地。如今，电厂直接或间接聘用的当地员工已有400多人。杨群介绍，电厂推行“师徒制”培养体系，中方派出拥有丰富经验的员工做师傅，从加纳本地大学招聘优秀大学毕业生当徒弟，系统化、条例化和精细化地培养本地员工。这样做不仅有利于安全高效生产，也为加纳培养了大批电力专业技术人才。如今，一些加纳本地人才已被派驻到非洲其他国家工作。

普雷佩曾于2015年到访中国，从清洁美丽的乡村到充满活力的都市，中国的高质量发展给他留下深刻印象，也让他坚定了在电厂发展的信心。“中国同事乐于分享技能和经验。”他说，工作之余，中国同事经常邀请他们一起聚餐或运动，“我们之间建立起了深厚的友谊”。

经过长期培养，一些当地员工陆续走上了管理岗位。杨群说，电厂每年还会选派优秀当地员工到中国学习先进管理经验。“中国师傅提供的指导不仅有助于提升我们的技术，也能够建立协作的环境。”阿巴比奥说，“师徒制”对于促进加纳技术人才的成长发挥了重要作用。

聚焦新能源，促进加纳绿色转型发展

今年4月，世界银行和非洲开发银行宣布了一项计划，到2030年为非洲至少3亿人提供电力供应，其中大部分通过分布式可再生能源系统实现。去年，加纳总统阿库福—阿多宣布该国新能源转型和投资计划，通过在油气、电力等关键经济部门推广低碳解决方案，争取到2060年实现能源相关领域净零排放的目标。

在这一系列政策导向下，“绿色转型”也成了深能安所固未来发展的重要方向。杨群介绍，在电厂一期和二期工程助力加纳缓解电力紧张、推动当地工业化进程的基础上，公司接下来将注重打造太阳能等新能源发电项目，推动加纳新能源产业发展。

加纳北部拥有优越的日照条件，适合发展光伏发电。根据计划，深能安所固将在加纳北部开发建设200兆瓦光伏发电项目。该项目采用中方积极探索的农光互补模式，通过上方太阳能板发电和下方种植农作物的形式，最大限度利用土地的价值。

公司还计划利用加纳南部的风力资源，开发100兆瓦风力发电场，为加纳提供更加多样化的清洁和可再生电力供应。“中国在新能源领域拥有丰富经验和显著优势，我们希望持续与中国伙伴合作，推动风能、光伏等新能源项目在加纳落地，这对于非洲发展具有重要意义。”阿斐迪表示。

加纳能源部副部长威廉·艾杜表示，世界各国都在践行减碳行动，加纳也在一步步朝这一方向努力。“未来，加纳在进行烟气排放标准调整时，将与深能安所固电厂对标。”

《 人民日报 》（2024年12月01日 第 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)