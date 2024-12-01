人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企助力加纳加快清洁能源发展步伐（新时代中非合作）

本报记者 张志文 强 薇
2024年12月01日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在几内亚湾畔的加纳港口城市特马，有一条笔直平坦的“中加友谊路”。深能安所固电力（加纳）有限公司（以下简称“深能安所固”）电厂就坐落在道路的尽头。

　　深能安所固电厂由深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源集团”）与中非发展基金共同投资建设，是中国在非洲投资建设运营的第一个发电项目。项目总装机容量超过加纳全国总装机容量的15%，为加纳经济社会发展提供了有力的能源保障。未来，深能安所固还计划开发建设光伏发电项目和风力发电场，为加纳提供更多清洁和可再生的电力供应，助力当地能源转型。

　　现代化电厂拔地而起，助力缓解“用电荒”

　　“我到中国寻找合作伙伴时，加纳正经历严重的电力危机。”谈起深能安所固创立的背景，时任加纳全国酋长院主席、阿克拉世界贸易中心执行主席托贝·阿斐迪记忆犹新。

　　为了破解加纳电力困境，阿斐迪前往中国深圳考察。“中国兴办经济特区取得成功，这对于加纳发展很有借鉴意义。”阿斐迪说，经过对深圳能源集团的多次考察及与其进行多轮商业谈判，双方确定在特马投资建设一座燃气轮机联合循环发电厂。

　　2007年，深能安所固电厂在加纳正式设立。电厂董事长杨群对记者说，电厂建设之初就采用了中国国内较高的环保排放标准，应用了先进的燃气和蒸汽联合循环技术，使得发电量可以在同等燃料消耗和污染物排放情况下增加约50%，在加纳树立起环保和绿色发展的新标杆。

　　“中国合作伙伴的建设速度令人惊叹，一期发电机组于2010年年底建成投产。这为缓解加纳电力危机带来了希望。”面对拔地而起的现代化电厂，阿斐迪发出这样的感叹。

　　如今，通过项目一期、二期建设，深能安所固电厂的总装机容量已达560兆瓦。杨群说，电厂不仅把高性价比的电力设备带到加纳，也将先进的电力管理经验引入当地，为缓解加纳乃至整个西非电力供应紧张发挥了重要作用。

　　推行“师徒制”，培养一批本土电力人才

　　“请跟紧我，小心脚下。”采访期间，深能安所固电厂健康、安全和环境部消防主任工程师伯纳德·埃吉尔·阿巴比奥全程陪同记者。

　　阿巴比奥已在深能安所固电厂工作7年。当年，刚从消防员岗位退下来的他慕名来中国企业应聘，在中方技术人员的指导下，逐步学习掌握了电厂安全管理岗位的各项技能。

　　车间内，两名当地员工正在逐一检查压力表。他们小心翼翼地用绿色和黄色涂料依次描出数值范围（见图，本报记者孟祥麟摄），为日后进行设备安全检查提供参考——这是中方技术人员向加纳同事传授的工作方法。

　　“中国同事普遍比我们拥有更多的工作经验，我们也努力地向中国同事学习。他们就是我们的老师。”在配有现代化设备的中控室内，电厂工程师阿吉芒·洛基·普雷佩对记者说。

　　作为加纳第一个独立发电企业，深能安所固电厂成为本地电力人才的培训基地。如今，电厂直接或间接聘用的当地员工已有400多人。杨群介绍，电厂推行“师徒制”培养体系，中方派出拥有丰富经验的员工做师傅，从加纳本地大学招聘优秀大学毕业生当徒弟，系统化、条例化和精细化地培养本地员工。这样做不仅有利于安全高效生产，也为加纳培养了大批电力专业技术人才。如今，一些加纳本地人才已被派驻到非洲其他国家工作。

　　普雷佩曾于2015年到访中国，从清洁美丽的乡村到充满活力的都市，中国的高质量发展给他留下深刻印象，也让他坚定了在电厂发展的信心。“中国同事乐于分享技能和经验。”他说，工作之余，中国同事经常邀请他们一起聚餐或运动，“我们之间建立起了深厚的友谊”。

　　经过长期培养，一些当地员工陆续走上了管理岗位。杨群说，电厂每年还会选派优秀当地员工到中国学习先进管理经验。“中国师傅提供的指导不仅有助于提升我们的技术，也能够建立协作的环境。”阿巴比奥说，“师徒制”对于促进加纳技术人才的成长发挥了重要作用。

　　聚焦新能源，促进加纳绿色转型发展

　　今年4月，世界银行和非洲开发银行宣布了一项计划，到2030年为非洲至少3亿人提供电力供应，其中大部分通过分布式可再生能源系统实现。去年，加纳总统阿库福—阿多宣布该国新能源转型和投资计划，通过在油气、电力等关键经济部门推广低碳解决方案，争取到2060年实现能源相关领域净零排放的目标。

　　在这一系列政策导向下，“绿色转型”也成了深能安所固未来发展的重要方向。杨群介绍，在电厂一期和二期工程助力加纳缓解电力紧张、推动当地工业化进程的基础上，公司接下来将注重打造太阳能等新能源发电项目，推动加纳新能源产业发展。

　　加纳北部拥有优越的日照条件，适合发展光伏发电。根据计划，深能安所固将在加纳北部开发建设200兆瓦光伏发电项目。该项目采用中方积极探索的农光互补模式，通过上方太阳能板发电和下方种植农作物的形式，最大限度利用土地的价值。

　　公司还计划利用加纳南部的风力资源，开发100兆瓦风力发电场，为加纳提供更加多样化的清洁和可再生电力供应。“中国在新能源领域拥有丰富经验和显著优势，我们希望持续与中国伙伴合作，推动风能、光伏等新能源项目在加纳落地，这对于非洲发展具有重要意义。”阿斐迪表示。

　　加纳能源部副部长威廉·艾杜表示，世界各国都在践行减碳行动，加纳也在一步步朝这一方向努力。“未来，加纳在进行烟气排放标准调整时，将与深能安所固电厂对标。”

　　《 人民日报 》（2024年12月01日 第 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部