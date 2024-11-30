新华社成都11月30日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅30日在成都分别会见来华出席中国－中亚外长第五次会晤的土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫。

会见梅列多夫时，王毅说，去年，两国元首共同宣布将中土关系提升为全面战略伙伴关系，推动双边关系朝着建设命运共同体方向迈进。中方愿同土方进一步提升贸易投资合作规模，进口更多土方非资源类商品，鼓励更多中资企业赴土投资兴业。

梅列多夫说，土方坚持对华永久友好，愿同中方密切高层往来，充分发挥土中合作委员会作用，推进天然气贸易这一旗舰项目互利合作。

会见库鲁巴耶夫时，王毅说，今年，两国元首成功会晤，为双边关系作出新部署。两国务实合作捷报频传，充分说明双方合作潜力巨大。我们要持续深化战略互信，拓展互利合作，传承世代友好，推动中吉新时代全面战略伙伴关系迈上新台阶。

库鲁巴耶夫说，吉方期待同中方筹备好下阶段高层往来，建立高级别战略对话机制，扩大经贸、投资、海关、口岸等各领域合作。

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