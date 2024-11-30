新华社首尔11月30日电 据朝中社30日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩29日在平壤会见到访的俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫。

朝中社报道说，双方就进一步深入发展朝俄全面战略伙伴关系、地区及国际安全局势以及维护两国主权、安全利益和国际正义等问题交换意见并达成共识。

报道说，金正恩在会谈中对乌克兰事态发展表示严重关切。他表示，美西方国家唆使乌方使用他们生产的远程武器攻击俄罗斯即意味着对冲突的直接军事介入，“俄方采取果断行动使敌对势力付出相应代价，属于行使正当防卫权”。朝方将一如既往支持俄方维护国家主权和领土完整。

金正恩说，牢固的朝俄关系是谋求两国人民福祉、缓和地区局势、保证国际战略稳定的有力安全保障。他表示，将根据今年6月朝俄平壤峰会达成的协议，在政治、经济、军事等各领域扩大合作并发展两国关系。

另据朝中社30日报道，朝鲜国防相努光铁29日同别洛乌索夫在平壤举行会谈，双方就切实履行两国领导人达成的协议等事宜达成共识。别洛乌索夫表示，两国《全面战略伙伴关系条约》在东北亚地区起着稳定局势的作用，双方将在复杂国际形势下进一步扩大互惠合作。

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