人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

金正恩会见俄罗斯国防部长

2024年11月30日11:28 | 来源：新华网
小字号

新华社首尔11月30日电 据朝中社30日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩29日在平壤会见到访的俄罗斯国防部长安德烈·别洛乌索夫。

朝中社报道说，双方就进一步深入发展朝俄全面战略伙伴关系、地区及国际安全局势以及维护两国主权、安全利益和国际正义等问题交换意见并达成共识。

报道说，金正恩在会谈中对乌克兰事态发展表示严重关切。他表示，美西方国家唆使乌方使用他们生产的远程武器攻击俄罗斯即意味着对冲突的直接军事介入，“俄方采取果断行动使敌对势力付出相应代价，属于行使正当防卫权”。朝方将一如既往支持俄方维护国家主权和领土完整。

金正恩说，牢固的朝俄关系是谋求两国人民福祉、缓和地区局势、保证国际战略稳定的有力安全保障。他表示，将根据今年6月朝俄平壤峰会达成的协议，在政治、经济、军事等各领域扩大合作并发展两国关系。

另据朝中社30日报道，朝鲜国防相努光铁29日同别洛乌索夫在平壤举行会谈，双方就切实履行两国领导人达成的协议等事宜达成共识。别洛乌索夫表示，两国《全面战略伙伴关系条约》在东北亚地区起着稳定局势的作用，双方将在复杂国际形势下进一步扩大互惠合作。

(责编：王静、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部