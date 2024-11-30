6月22日，2024-2025“中俄文化年”海南岛欢乐节俄罗斯艺术团体巡演在海口市举行。新华社记者郭程摄

新华社北京11月30日电 题：在“中俄文化年”近距离感受“俄式美学”

新华社记者郑冬睿、罗鑫、杨淑君

“这场演出让我印象深刻！”“00后”北京姑娘李漪雯向记者分享了自己现场观看俄罗斯音乐剧《安娜·卡列尼娜》的感受，“音乐剧巧妙结合了火车、赛马等意象，用隐喻的方式讲述了安娜的一生，鲜明俄罗斯风格的编曲和编舞也很出彩。”

今年是中俄建交75周年，也是“中俄文化年”开启之年。今年10月，这部改编自俄罗斯著名作家列夫·托尔斯泰经典同名小说的俄语音乐剧亮相北京艺术中心。

从事戏剧相关工作的李漪雯已经第四次观看不同版本的音乐剧《安娜·卡列尼娜》，她自称是这部剧的“资深粉丝”。“我第一次看这个音乐剧就特别喜欢。”

“‘安娜·卡列尼娜’作为俄罗斯经典文学IP，衍生出话剧、芭蕾舞剧、音乐剧等多种形式的艺术作品，音乐剧版更注重通过音乐传达剧情，服装和舞美设计也具有强烈的俄罗斯文化特征。”李漪雯说。

“连续三天的演出几乎场场座无虚席，观众们的欢呼声震耳欲聋。”在剧中扮演女主角安娜的俄罗斯演员安菲萨·基里利娜难掩兴奋。

除了现场热烈的氛围，令基里利娜惊喜的还有中国观众对俄罗斯文化的巨大热情。“通过在签名环节与观众的对话，我发现他们对俄罗斯文学非常感兴趣，几乎每个人都读过《安娜·卡列尼娜》小说原著，对故事情节和时代背景熟稔于心。”

“中俄文化年”期间，两国策划了数百项丰富多彩的交流活动，涉及舞台艺术表演、电影展映、文物展览、青年文化创意交流等领域。

话剧《叶甫盖尼·奥涅金》、芭蕾舞剧《天鹅湖》、“俄宴风华——克里姆林宫博物馆藏饮食文物精品展”“传统之茧：欧亚大陆民族文化中的丝绸——俄罗斯民族博物馆藏文物展”……今年以来，一批来自俄罗斯的经典剧目和艺术珍品在中国多地上演、展出，让各地民众有机会近距离感受原汁原味的“俄式美学”。

11月22日，由湖北省博物馆、俄罗斯民族博物馆主办的“传统之茧：欧亚大陆民族文化中的丝绸——俄罗斯民族博物馆藏文物展”在湖北省博物馆开幕。新华社记者 肖艺九 摄

中国国家大剧院院长王宁介绍，2024年，国家大剧院与马林斯基交响乐团、马林斯基剧院芭蕾舞团、圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团等多家俄罗斯艺术机构合作，呈现多台精彩演出，赢得了广大中国观众的好评。此外，根据托尔斯泰经典名著改编创作的国家大剧院原创音乐剧《战争与和平》也将于12月在北京上演。

“剧院不仅是艺术的殿堂，也是文化交流的桥梁。”王宁说，“众多国际一流的俄罗斯艺术机构来华献艺，不仅为中国观众带来了俄罗斯的民族文化精华，也为俄罗斯艺术家感受中国、了解中国提供了契机。”

中国文化也在交流互鉴中不断“走出去”。国庆期间，国家大剧院管弦乐团前往俄罗斯开展巡演，先后在莫斯科、圣彼得堡与符拉迪沃斯托克举行了三场音乐会和丰富多彩的交流活动。“演出结束后，俄罗斯观众纷纷起立鼓掌，反响热烈。”王宁说。

“在中国，我们用俄语演唱和表演，尽管现场配有中文字幕，但那些不懂俄语的观众说，我们的音乐和表演深深打动了他们，让他们可以超越语言障碍，充分理解和享受我们的音乐剧。”基里利娜说，“这给我带来了巨大的幸福感。”

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