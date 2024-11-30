人民网东京11月29日电 （记者朱玥颖）11月28日，中国驻东京旅游办事处以线上方式参加了由日本旅行业协会（JATA）组织的“日本出境旅游促进理事会在线研讨会2024（第3次）”，通过云端面向日本旅游业界举办了“你好！中国·休闲旅游—中国旅游说明会”，共吸引近100名来自日本旅游业界的专业人士参与。

“你好！中国·休闲旅游—中国旅游说明会”宣讲材料。中国驻东京旅游办事处供图

在此次说明会中，中国驻东京旅游办事处首先向日本旅游业界介绍了有关访华入境旅游的诸多利好政策，包括最新发布的30天免签政策、支付便利化及各相关景点服务优化措施等。同时，通过精准把握日本游客对“休闲旅游”的浓厚兴趣，办事处通过视频、图片等多样化的媒介形式，生动而详尽地展示了包括北京及周边地区中医养生之旅、温泉疗养之旅以及海岛悠闲度假之旅等多条备受外国游客喜爱的旅游路线。

“你好！中国·休闲旅游—中国旅游说明会”宣讲材料。中国驻东京旅游办事处供图

说明会的最后，办事处主任欧阳安对积极参与访华旅游线路开发及销售的日本旅游业界人士表达了感谢。他表示，组织日本旅游业界共同参与的访华踩线考察之旅将在2025年继续开展，期待大家携手共同开发和投放更多更好且高品质的旅游产品。最后，他表示中国驻东京旅游办事处作为中日文旅交流与合作的窗口单位，将持续加强与日本旅游业界的协作，致力于提升中日旅游交流与合作的质量和水平，为增进中日两国国民民心相通、推动中日关系健康稳定发展发挥积极作用。

“日本出境旅游促进理事会在线研讨会”活动由日本旅行业协会（JATA）组织和发起，旨在提振日本旅游业界信心，着眼日本海外旅游恢复前景，向日本旅游业界提供海外旅行最新资讯和信息。从2022年开始，为了推动日本海外旅游事业快速回暖，该活动积极邀请各国（地区）的在日旅游推广机构，针对最新旅游资讯、旅游产品的挖掘和销售、旅游线路的推广、航班恢复和调整等召开多次不同类型的主题说明会，受到日本旅游业界的广泛关注和一致好评。

(责编：王禹蘅、杨牧)