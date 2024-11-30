人民网巴黎11月29日电 （记者于超凡）当地时间11月28日，由辽宁省文学艺术界联合会、欧洲艺术联盟文化交流协会主办，辽宁省摄影家协会承办的“印象辽宁”摄影艺术展在巴黎人文交流中心开幕，来自中法两国文化旅游界的70余名嘉宾出席此次活动。

辽宁省文联党组书记、主席邵玉英致辞。人民网记者 于超凡摄

辽宁省文联党组书记、主席邵玉英在致辞中表示，辽宁产业基础雄厚、基础设施完善、科教资源富集、自然风光秀美、文化独具特色。此次展览精选40幅优秀摄影作品，向法国观众展现本省壮阔秀美的山川河流、历史悠久的名胜古迹、五彩斑斓的枫林稻田等自然人文景观。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。希望与法国的艺术团体持续开展合作，让两国艺术家有更多学习交流机会，也欢迎更多的法国朋友踏上辽宁这方热土，亲眼看一看辽宁美不胜收的醉人景色和经济社会发展取得的喜人成就，亲身感受辽宁人民的热情好客与精神风貌。

法国美术家协会亚洲艺术总监马泽霖代表法国美术家协会主席、法国造型艺术家协会主席雷米·艾融致辞。雷米·艾融表示，我曾经去过沈阳和大连，辽宁给我留下了温暖而珍贵的回忆。希望以后与辽宁继续加强艺术交流与合作，通过展览活动展示辽宁的活力与现代。

联合国世界旅游组织特别顾问玛丽-皮埃尔·布歇·奥利耶致辞。人民网记者 于超凡摄

联合国世界旅游组织特别顾问玛丽-皮埃尔·布歇·奥利耶致辞表示，自新冠疫情结束以来，全球旅游需求提振，赴华旅游显著回暖。在中文中，“危机”由两个字组成：“危”代表“灾难”“机”则代表“机会”。新冠疫情对全球旅游业来说是前所未有的灾难，但我们应抓住机会重建一个更美好的旅游业。日前，中国政府将部分国家临时赴华免签期限放宽至一个月，这将大大激励国际旅客到中国旅游，这将是辽宁省提高国际知名度、吸引国际旅客的重要机遇。奥利耶表示，希望利用此次摄影艺术展契机，进一步加强与辽宁省文化和旅游领域的合作。

法国观众在摄影艺术展参观。人民网记者 于超凡摄

值此中法建交60周年之际，辽宁省文学艺术界联合会以摄影艺术为桥梁，推动共建“一带一路”国家的文化交流，增进中法两国友谊。摄影艺术展共展出了40幅反映辽宁14个城市自然风光、人文底蕴以及辽宁当代摄影艺术水准的优秀摄影作品，有力宣介了辽宁省的历史之美、山河之美、文化之美、振兴之美。

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