人民网北京11月29日电 （记者张博岚）11月28日，由中国作家协会主办的“2024中国网络文学论坛”在河南郑州开幕。论坛以“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动网络文学在文化强国建设中作出新贡献”为主题，来自全国各地的网络文学作家、专家学者、平台负责人、文化产业代表、部分省市作协负责人等上百人出席。中国作协党组成员、书记处书记胡邦胜出席开幕式并讲话。中共郑州市委常委、宣传部长陈明，河南省文联党组成员、副主席武皓向开幕式致辞。开幕式由中国作协网络文学中心主任何弘主持。

胡邦胜在讲话中指出，当前，新一轮科技革命、产业变革、传媒技术发展加速演进，网络文学已经从自主生长阶段、有序发展阶段进入新的融合发展阶段。我们要充分发挥网络文学在作品创作、人才队伍、产业产品、文化输出、“文化+科技”融合发展方面的突出优势。站在新的历史起点上，牢记“国之大者”，提高政治站位，开拓国际视野，立足小康社会全面建成、制度建设日益规范、数智技术迅速发展、文化业态日新月异、国际文化交流激荡碰撞，勇担新时代新的文化使命，为文化强国建设作出新的更大贡献。

中国传媒大学动画与数字艺术学院院长王雷，北京作协副主席、茅盾文学奖获得者乔叶分别就“智能传媒技术与文化新业态”和“文学的叙事与表现”在论坛上作专题报告。

中国作协网络文学委员会副主任、中南大学教授欧阳友权，洛阳作协主席会说话的肘子，浙江网络作协副主席蒋离子，番茄小说总编辑谢思鹏，南京师范大学文学院教授李玮，河北作协党组书记、副主席高天，河南网络文学学会副会长麦苏，阅文集团副总编辑田志国，中国移动咪咕数媒党委书记、总经理于航等16位嘉宾围绕创作精品化转型、文化新业态升级、平台“走出去”实践、评论在场性研究、人才梯队型建设、地方组织化探索等进行主题发言，研讨网络文学创作、理论评论、产业发展、国际传播面临的新形势、新问题，共商实践新路径，展望发展新趋势。

论坛同时发布了网络文学国际传播项目（第二期）。去年，中国作协在2023中国网络文学论坛上发布首期项目，遴选《雪中悍刀行》等4部作品，使用英语、缅甸语、波斯语、斯瓦希里语4个语种，通过在线阅读、广播剧（有声剧）、短视频、推广片4种方式向全球进行推介，海外反响热烈。在总结去年传播经验的基础上，项目二期在全球招募海外读者，对唐家三少、天蚕土豆、紫金陈等六位知名网络作家进行深度访谈，录制6期《网文中国》纪录片，使用中、英双语向海外精准传播。现场播放了《网文中国》6期预告片，生动展示项目成果。

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