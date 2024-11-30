人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024中国网络文学论坛成功举办

2024年11月30日10:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京11月29日电 （记者张博岚）11月28日，由中国作家协会主办的“2024中国网络文学论坛”在河南郑州开幕。论坛以“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动网络文学在文化强国建设中作出新贡献”为主题，来自全国各地的网络文学作家、专家学者、平台负责人、文化产业代表、部分省市作协负责人等上百人出席。中国作协党组成员、书记处书记胡邦胜出席开幕式并讲话。中共郑州市委常委、宣传部长陈明，河南省文联党组成员、副主席武皓向开幕式致辞。开幕式由中国作协网络文学中心主任何弘主持。

胡邦胜在讲话中指出，当前，新一轮科技革命、产业变革、传媒技术发展加速演进，网络文学已经从自主生长阶段、有序发展阶段进入新的融合发展阶段。我们要充分发挥网络文学在作品创作、人才队伍、产业产品、文化输出、“文化+科技”融合发展方面的突出优势。站在新的历史起点上，牢记“国之大者”，提高政治站位，开拓国际视野，立足小康社会全面建成、制度建设日益规范、数智技术迅速发展、文化业态日新月异、国际文化交流激荡碰撞，勇担新时代新的文化使命，为文化强国建设作出新的更大贡献。

中国传媒大学动画与数字艺术学院院长王雷，北京作协副主席、茅盾文学奖获得者乔叶分别就“智能传媒技术与文化新业态”和“文学的叙事与表现”在论坛上作专题报告。

中国作协网络文学委员会副主任、中南大学教授欧阳友权，洛阳作协主席会说话的肘子，浙江网络作协副主席蒋离子，番茄小说总编辑谢思鹏，南京师范大学文学院教授李玮，河北作协党组书记、副主席高天，河南网络文学学会副会长麦苏，阅文集团副总编辑田志国，中国移动咪咕数媒党委书记、总经理于航等16位嘉宾围绕创作精品化转型、文化新业态升级、平台“走出去”实践、评论在场性研究、人才梯队型建设、地方组织化探索等进行主题发言，研讨网络文学创作、理论评论、产业发展、国际传播面临的新形势、新问题，共商实践新路径，展望发展新趋势。

论坛同时发布了网络文学国际传播项目（第二期）。去年，中国作协在2023中国网络文学论坛上发布首期项目，遴选《雪中悍刀行》等4部作品，使用英语、缅甸语、波斯语、斯瓦希里语4个语种，通过在线阅读、广播剧（有声剧）、短视频、推广片4种方式向全球进行推介，海外反响热烈。在总结去年传播经验的基础上，项目二期在全球招募海外读者，对唐家三少、天蚕土豆、紫金陈等六位知名网络作家进行深度访谈，录制6期《网文中国》纪录片，使用中、英双语向海外精准传播。现场播放了《网文中国》6期预告片，生动展示项目成果。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部