人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024年乒乓球世青赛落幕 国乒勇夺11枚金牌

2024年11月30日10:06 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网斯德哥尔摩11月29日电 （记者殷淼）当地时间11月29日，2024年世界乒乓球青少年锦标赛在瑞典赫尔辛堡落下帷幕，中国队勇夺11枚金牌，再创佳绩。

中国队获得2024年世界青少年乒乓球锦标赛U19男团、U15男团和U15女团比赛冠军。（中国乒乓球国青代表团供图）

中国队获得2024年世界青少年乒乓球锦标赛U19男团、U15男团和U15女团比赛冠军。中国乒乓球国青代表团供图

据介绍，2024年世界青少年乒乓球锦标赛11月22日至29日在瑞典赫尔辛堡举行，来自世界34个国家的220余名青年选手参赛。中国队共派出温瑞博、黄友政、孙杨、陈俊菘、李和宸、唐乙仁、王梓宁、伍毅菲、纵歌曼、覃予萱、徐奕、张翔宇、胡一、姚睿轩、杨惠泽、祝启慧16位运动员出战，参加所有14个项目的比赛。

在29日最后一个比赛日，中国队在备受关注的单打项目中包揽三个项目的冠亚军。新科全国锦标赛男单冠军黄友政在U19男单决赛中4-0击败温瑞博；李和宸在U15男单决赛中4-1战胜唐乙仁；姚睿轩在U15女单决赛中4-0击败胡一获得冠军。

在混双项目比赛中，国乒大获全胜包揽两冠，其中U19是黄友政/纵歌曼登顶，U15是李和宸/姚睿轩称王。紧接着黄友政/温瑞博、覃予萱/纵歌曼分别拿下U19男双、女双项目的金牌，李和宸/唐乙仁在U15男双项目中夺冠。

在11月25日已经结束的团体赛中，中国队的温瑞博、黄友政、孙杨、陈俊菘成为U19男团冠军，李和宸、唐乙仁、王梓宁、伍毅菲收获U15男团金牌，姚睿轩、胡一、杨惠泽、祝启慧在U15女团项目中登顶。

截至比赛结束，中国队在所有14个项目中，共获得U19（19岁以下组）男团、男单、男双、女双、混双和U15（15岁以下组）男团、女团、男单、女单、男双、混双11个项目的金牌。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部