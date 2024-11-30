人民网斯德哥尔摩11月29日电 （记者殷淼）当地时间11月29日，2024年世界乒乓球青少年锦标赛在瑞典赫尔辛堡落下帷幕，中国队勇夺11枚金牌，再创佳绩。

中国队获得2024年世界青少年乒乓球锦标赛U19男团、U15男团和U15女团比赛冠军。中国乒乓球国青代表团供图

据介绍，2024年世界青少年乒乓球锦标赛11月22日至29日在瑞典赫尔辛堡举行，来自世界34个国家的220余名青年选手参赛。中国队共派出温瑞博、黄友政、孙杨、陈俊菘、李和宸、唐乙仁、王梓宁、伍毅菲、纵歌曼、覃予萱、徐奕、张翔宇、胡一、姚睿轩、杨惠泽、祝启慧16位运动员出战，参加所有14个项目的比赛。

在29日最后一个比赛日，中国队在备受关注的单打项目中包揽三个项目的冠亚军。新科全国锦标赛男单冠军黄友政在U19男单决赛中4-0击败温瑞博；李和宸在U15男单决赛中4-1战胜唐乙仁；姚睿轩在U15女单决赛中4-0击败胡一获得冠军。

在混双项目比赛中，国乒大获全胜包揽两冠，其中U19是黄友政/纵歌曼登顶，U15是李和宸/姚睿轩称王。紧接着黄友政/温瑞博、覃予萱/纵歌曼分别拿下U19男双、女双项目的金牌，李和宸/唐乙仁在U15男双项目中夺冠。

在11月25日已经结束的团体赛中，中国队的温瑞博、黄友政、孙杨、陈俊菘成为U19男团冠军，李和宸、唐乙仁、王梓宁、伍毅菲收获U15男团金牌，姚睿轩、胡一、杨惠泽、祝启慧在U15女团项目中登顶。

截至比赛结束，中国队在所有14个项目中，共获得U19（19岁以下组）男团、男单、男双、女双、混双和U15（15岁以下组）男团、女团、男单、女单、男双、混双11个项目的金牌。

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