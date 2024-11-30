人民网布鲁塞尔11月29日电 （记者牛瑞飞）11月27日，比利时浙江籍侨团联盟举办“叙乡情 连侨心 谋发展——比利时浙籍侨领座谈会”，与正在比利时访问的浙江省侨联代表团一行进行座谈交流。中国驻比利时大使馆公参吴刚应邀出席并讲话。比利时浙江籍侨团联盟主席傅旭海对代表团一行走访侨团、看望侨胞表示感谢。

图为座谈会现场。比利时浙江籍侨团联盟供图

由浙江省侨联党组成员、秘书长刘红率领的浙江省侨联代表团成员有，衢州市海外联谊会会长张朝雄，浙江省人大监察司法（工）委办公室主任冯甦春，金华市侨联常务副主席张春阳，浙江省侨联经科部孟晨啸，宁波市江北区侨联主席王勇。出席座谈会的侨领有比利时浙江籍侨团联盟主席、比利时“欧洲华侨基金会”主席傅旭海，比利时浙江籍侨团联盟永久名誉主席、比利时中国和平统一促进会会长朱海安等人。

傅旭海表示，比利时浙江籍侨团联盟目前由16家浙江籍侨团组成，为比利时侨界防疫抗疫，建设比利时和谐侨社，促进中比友谊，做了很多有意义的工作。在国内疫情暴发后的第一时间，向国内驰援紧缺防疫物资，数次组织发放由浙江省侨办、侨联以及使馆援助侨胞的近40万件防疫物资、数千份中医健康包，连续5年与浙江省侨办、侨联联合举办“浙里有爱·万水千山粽是情—端午慰侨活动”“浙里有爱·天涯共此时—中秋慰侨活动”“浙里有爱·四海迎春-新春慰侨活动”。很荣幸能够邀请中国侨副主席联程红、中国驻比利时大使费胜潮、公参吴刚出席联盟第二届主席团就职典礼，并参与协办首届中欧中医药论坛，聘请张伯礼院士为高级顾问。

傅旭海代表联盟全体成员对中国驻比利时大使馆和浙江省侨办、侨联在疫情期间多次援助防疫物资，举办“浙里有爱”系列慰侨活动、发放慰问品，传递家乡对海外侨胞的关心关爱表示衷心的感谢。

在听取侨领们的发言后，浙江省侨联党组成员、秘书长刘红讲话。她赞扬比利时浙江籍侨团非常团结，非常活跃，非常务实，广大浙籍侨胞在组织〝浙里有爱〞系列暖侨行动、建设和谐侨社、融入当地社会、促进中比友好交往、支持浙江高质量发展等方面作出了积极贡献。特别是在三年抗疫中，筹措物资驰援家乡，同时又积极帮助当地民众共渡难关，树立了新时代海外华侨的良好形象。

刘红说，近年来省侨联围绕“两个服务”精心打造“侨助共富”“侨连五洲”“浙里有爱”系列暖侨行动、涉侨纠纷多元化解、侨界国际传播等一系列为侨服务品牌活动。今年是浙江省侨联成立60周年，7月我们举办了隆重的纪念活动，还举办了中国侨商投资（浙江）大会、侨界青年创业创新大会等活动，取得了丰硕的成果。

刘红提四点希望与大家共勉。一是希望大家在助力家乡建设上作出更大贡献。11月25日，在浙江省海外联谊会换届大会上，浙江省委书记王浩号召所有海内外浙江籍人士传承爱国爱乡优良传统，当好浙江推进高水平对外开放、打造高能级开放强省的桥梁纽带，更好助力浙江高质量发展。二是希望在培养侨界新生力量上搭建更多平台。三是在积极融入当地社会方面，进行更多有益尝试。遵守住在国法律，尊重当地习俗，同当地人民和睦相处，共同发展，为当地经济社会发展贡献智慧和力量。四是向世界讲好中国故事、浙江故事，在促进中外交流上发挥更大作用。

吴刚作总结讲话。他说，在整个欧洲侨社中浙江籍侨胞占绝大多数，二百多万乡亲是浙江在海外开枝散叶落地生根的民间大使，而日新月异的浙江省则是广大浙江籍侨胞的根，是魂牵梦绕的家乡。他赞扬比利时侨社非常团结，在三年疫情最艰难的时刻团结互助，慷慨支持当地抗疫，无私支援祖国和家乡防疫抗疫，取得了可以载入史册的光辉成绩。浙江省侨办、侨联推出的“浙里有爱”品牌活动在比利时侨界广为人知，家喻户晓，让广大侨胞深深感受到家乡的关爱、亲情和乡情。

吴刚公参表示，目前中比两国之间建立有32对友好省份和友好城市关系，其中浙江省与比利时西佛兰德斯省于2005年建立友省关系，双方交往富有实效，获得很高的社会认知度和好感度，比利时侨胞在其中也发挥着积极作用。今年是中比建立全方位友好合作伙伴关系十周年，在目前错综复杂的国际形势和挑战下，希望在座各位侨胞都能肩负起身上的责任，为促进中比友谊和家乡建设发展贡献力量。他表示，中国驻比使馆将一如既往地为侨胞和侨社服务，坚定维护侨胞的正当合法权益，支持浙江籍侨团与家乡浙江省的联系，当好桥梁和纽带。

比利时浙江籍侨团联盟永久名誉主席、比利时中国和平统一促进会会长朱海安，比利时浙江籍侨团联盟第一常务主席、比利时国际中餐业联合会主席杨丐镜，比利时浙江籍侨团联盟常务主席兼秘书长、比利时青田同乡会永久名誉会长吴晓伟，欧洲华商扶贫基金会会长何调军，比利时温州同乡会会长周王平，比利时华人青年联合会会长徐锋，比利时华商丝路商会会长吴晓旺，比利时华人经贸商会会长毛月明，比利时青田同乡会常务副会长兼秘书长吴敏强先后发言，介绍了联盟及各自侨团的发展建设和对家乡的拳拳赤子之心。

座谈会上，浙江省侨联代表团与比利时浙江籍侨领进行了深入交流，与会侨领纷纷表示，将继续发挥自身优势，努力当好中比关系的参与者、推动者，助力家乡建设，为浙江高质量发展作出积极贡献。

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