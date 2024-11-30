人民网罗马11月29日电 （记者谢亚宏）中国驻意大利大使贾桂德近日对意大利北部边境特伦蒂诺—上阿迪杰大区进行工作访问，并视察当地侨商企业和华校，与侨团和华校负责人、留学生、“侨二代”代表等座谈。驻意使馆公参过琳、领事张虓，博尔扎诺华侨华人总商会会长夏剑义、执行会长叶志勇、理事长金焕杰、秘书长丁晓和、副秘书长尤向辉、总顾问季吴彬陪同视察。

贾桂德在视察中表示，大区侨胞勤劳创业，遵纪守法，积极融入当地社会，“侨二代”在新兴领域开拓进取，得到地方政府和民众肯定。在华校贾桂德向学校负责人询问了学校的教学情况，并拿起教材与孩子们进行互动，整个教室充满着温馨的笑声。他强调，中文是中华文明的载体，勉励大家在接受当地教育的同时，赓续民族基因，推动中意人文交流，并充分肯定了博尔扎诺华侨华人总商会对华文教育的大力支持。

贾桂德表示，今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，中意关系迈上新台阶，民族复兴伟业迈入新征程，鼓励广大侨胞乘势而为，砥砺前行。使馆始终牵挂当地侨胞，将继续践行“外交为民”宗旨，做广大侨胞的坚强后盾。

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