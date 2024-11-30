新华社东京11月29日电（记者陈泽安 李子越）日本首相石破茂29日在国会发表施政演说时表示，愿与中国进行各个层面的沟通。

石破茂在演说中从外交和安全保障、经济、内政等方面阐述了其执政主张。

在对华问题上，石破茂说，将基于全面推进日中战略互惠关系，构建建设性、稳定的日中关系的大方向，与中国进行各个层面的沟通。

石破茂还就安全保障、日美同盟等作出表态，表示将创造对日本有利的安全环境。

在经济方面，石破茂表示，将让日本转向由工资增长和投资驱动的增长型经济。他说，将充分利用新信息技术，推动地方上具有潜力的农林渔业、制造业、服务业的高附加值化发展。他还表示，将鼓励有积极性的高龄者、女性、残障人士就业，打造不限于年龄、充分发挥个体能力和个性的社会。

在内政方面，石破茂表示将努力推进政治改革。由于自民党和公明党组成的执政联盟在10月27日举行的众议院选举中未能获得过半数议席，石破茂内阁成为少数派内阁，因此他呼吁与在野党达成广泛共识。

11月11日，石破茂在国会众参两院首相指名选举中胜出，当选日本第103任首相。

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