新华社堪培拉11月29日电 热点问答｜立法限制未成年人使用社交媒体，澳大利亚有何考量

新华社记者章建华 齐紫剑

澳大利亚联邦议会参议院28日通过《2024网络安全（社交媒体最低年龄）修正案》，禁止16岁以下未成年人使用多数社交媒体平台。澳总理阿尔巴尼斯29日表示，该法将为澳未成年人在成长重要阶段提供更好保护。

澳大利亚此法引发国际舆论和相关业界关注。那么，该法的主要内容是什么？澳政府有何考量？相关方反应如何？

主要内容

《2024网络安全（社交媒体最低年龄）修正案》禁止澳大利亚16岁以下未成年人使用脸书、X、照片墙等网络社交媒体平台。“消息应用程序”“在线游戏服务”和“以支持最终用户健康和教育为主要目的的服务”不在禁令之内，优兔等不需要用户登录即可访问平台的网站也不在禁令范围之内。

澳大利亚此法还规定，网络社交媒体公司若未能采取“合理措施”阻止16岁以下未成年人使用其平台，可能面临最高达5000万澳元（约合2.35亿元人民币）罚款，违反规定的未成年人及其父母不会受到惩罚。

2021年10月28日，在美国旧金山湾区，人们在“元”标志牌前留影。美国社交平台脸书首席执行官马克·扎克伯格当日宣布，脸书公司更名为“元”。新华社发（李建国摄）

据悉，相关规定将在12个月后生效，为社交媒体平台开发、运行所需系统提供时间。

澳大利亚通讯部长米歇尔·罗兰表示，在未来12个月时间里，根据目前正在进行的“年龄验证技术试验”，澳政府将与业界和专家密切合作，确保最低年龄规定得到有效实施。

有何考量

阿尔巴尼斯29日发表声明说，《2024网络安全（社交媒体最低年龄）修正案》将为澳未成年人在成长重要阶段提供更好保护。

“我们通过重要的立法来保证我们孩子的网络安全，社交媒体正对我们的孩子造成社会伤害。”声明说。

阿尔巴尼斯日前在澳大利亚媒体上发表评论文章说，社交媒体能带来社会效益，也正在造成社会危害。“它可以成为霸凌武器、朋辈压力的平台、焦虑的源起、诈骗工具。最糟糕的是，它还会成为网络罪犯的工具。”由于年轻人最热衷于使用社交媒体、面临的风险也最大，所以澳大利亚政府推动将使用社交媒体的最低年龄设为16岁。

阿尔巴尼斯还呼吁澳大利亚青少年放下手机，更多地同朋友们到户外活动，尝试每一项引起他们兴趣的运动，通过真实经历以及与人面对面的交流收获成长。

2024年10月25日，儿童在澳大利亚罗特内斯特岛上骑行。新华社记者马平摄

反应如何

澳大利亚参议院28日晚在通过《2024网络安全（社交媒体最低年龄）修正案》前进行了辩论，一些议员提出质疑，称立法工作仓促，法案内容存在缺陷。

最终法案以34票赞成、19票反对的表决结果在澳参议院获得通过。此前一天，法案以102票赞同、13票反对的表决结果在澳众议院过关。

阿尔巴尼斯29日在回答媒体提问时表示，这是一项创新性立法，虽然“并不认为此法的实施会是完美的，但我们知道这是正确的事”。

拥有照片墙等社交媒体平台的美国“元”公司发表声明说，“尊重澳大利亚议会通过这一法案”，但同时指责立法推进匆忙，未适当考虑到相关证据、行业已采取的针对年龄的措施以及年轻人的意见，因此对此法感到担忧。

(责编：王禹蘅、张悦)