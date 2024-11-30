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海信文化博物馆在南非开普敦正式开馆

2024年11月30日09:41 | 来源：新华网
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新华网开普敦11月29日电（记者王雷）由海信南非公司与南非西开普省等共同建设的海信文化博物馆27日在南非立法首都开普敦正式开馆。

中国驻开普敦副总领事汤长安、山东省委常委、副省长张海波、南非西开普省文化事务和体育部长里卡多·麦肯齐、海信中东非大区副总经理刘巍等出席当天下午举行的开馆仪式。

海信文化博物馆位于开普敦市中心，集中展示了自20世纪60年代以来显示技术和智能家电的演进历程。

11月27日，在南非开普敦，当地民众参观海信文化博物馆。记者 王雷 摄

11月27日，在南非开普敦，当地民众参观海信文化博物馆。记者 王雷 摄

张海波在开馆仪式上发表致辞说：“博物馆是保护和传承人类文明的重要场所，是连接过去、现在和未来的桥梁纽带。”他表示，海信文化博物馆的落成。为深化中南文化交流、拓展经贸合作提供了一个重要窗口。

麦肯齐说：“海信文化博物馆是跨越国家和文化的成果，体现了创新与文化结合带来的巨大成就。”他表示，博物馆的落成能更好地弥合文化和地理的鸿沟，加深南非与中国之间的交流合作。

在开馆仪式活动现场，山东省政府代表团向海信文化博物馆捐赠了文博物资。

(责编：王禹蘅、张悦)

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