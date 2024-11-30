新华网坎帕拉11月29日电（记者 聂祖国）乌干达麦克雷雷大学孔子学院（以下简称“麦大孔院”）成立十周年庆典近日在麦克雷雷大学举行。中乌双方代表、大学师生以及在乌中资机构代表等200余人参加庆祝活动。

学生们在麦克雷雷大学孔子学院成立十周年庆典上表演节目。阿佳拉 纳瓦达 摄

中国驻乌干达使馆公参范学成在活动致辞中，对麦大孔院通过汉语教学、文化活动和学术交流，增进中乌两国民心相通、文明交流互鉴表示赞赏。他鼓励麦大孔院继续秉持尊重、友好、平等理念，积极促进两国人文交流，为构建中乌全面战略合作伙伴关系，共筑新时代全天候中非命运共同体作出新的更大贡献。

来自中国和乌干达的中文教师在麦克雷雷大学孔子学院成立十周年庆典上同台演唱乌干达传统歌曲。阿佳拉 纳瓦达 摄

乌教育国务部长代表伊斯迈尔·穆林德瓦表示，麦大孔院成立十年来为深化中乌关系作出了重要贡献，在推动乌本土中文教学方面发挥了重要作用。他指出，乌教育部正在考虑设立与中文相关的教育学学士学位课程，以培养更多本土中文教师，满足日益增长的中文学习需求。他呼吁“所有利益相关方继续推动跨文化理解、创新与合作，为加强中乌两国关系作出努力，充分利用教育和文化交流的力量，造福我们的国家。”

麦大校长巴纳巴斯·纳旺古韦说，随着中乌两国经贸往来日益密切，该国中文学习需求不断增加。“我们对中国的浓厚兴趣不仅因为中华文明是唯一没有中断的文明，更因为中国是当今世界经济的重要力量，为广大发展中国家提供了许多值得学习的经验。”他表示期待在下一个十年，麦大孔院将发展成为东非地区中国语言和文化研究的领先机构。

麦大孔院中方合作院校湘潭大学副校长邓国军在活动致辞中表示，过去十年，麦大孔院在乌干达政府、中国国际教育基金会、语言教育与合作中心、中国驻乌干达大使馆、麦克雷雷大学、乌干达华人社区、中资企业和乌干达各界人士的帮助下取得的成绩令人自豪，期待孔院在未来继续取得成功。

据了解，麦大孔院系湘潭大学与麦克雷雷大学在“中非高校20+20合作计划”框架下结对合作创办，于2014年12月正式揭牌。麦大孔院开设有中文本科相关专业及“乌干达本土汉语教师培训项目”，下设鲁扬子理工学院孔子课堂及全国多个汉语教学点。目前，乌干达有约90所中学、100多名本土中文教师开展汉语教学，约两万名学生正在学习汉语。

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