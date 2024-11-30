新华社多哈11月29日电 11月20日至11月29日，国务院新闻办公室组织中国新疆文化交流团赴土耳其、沙特阿拉伯、卡塔尔开展文化交流。

在土耳其，交流团成功举办“多视角看真实新疆”主题宣介会，并与土耳其马尔马拉基金会、爱国党等各界人士开展座谈；在沙特阿拉伯，交流团与研究与知识交流中心专家学者、《利雅得报》总编、萨勒曼国王国际阿拉伯语学会秘书长等深入交流；在卡塔尔，交流团会见卡塔尔外交部人权司司长，并与半岛研究中心、卡塔尔国家通讯社、哈马德大学伊斯兰研究院等智库、媒体、专家学者座谈交流。

其间，交流团向三国人士深入宣介新时代中国共产党的治疆方略，围绕新时代新疆的高质量发展、新疆的反恐与人权保护、新疆各民族文化保护与传承、新疆贯彻落实宗教信仰自由政策、推进丝绸之路经济带核心区建设等议题，全方位、多角度展现了中国式现代化在新疆的具体实践。交流团还就三国人士关心的涉疆议题进行了回应，针对美国等西方国家的污蔑抹黑，通过对真实新疆的介绍，获得了当地人士的广泛理解，达到了增信释疑的目的。

三国人士高度认可新疆坚持以人民为中心、全面深化改革、实现高质量发展取得的成就，表达了进一步加强与新疆的经济、文化联系的愿望。土耳其各界人士高度赞赏新疆在经济发展、民族团结、宗教和谐、文化传承等方面取得的成就，认为中国提出的“一带一路”倡议对世界和平作出了重大贡献。沙特阿拉伯各界人士对新疆脱贫攻坚工作取得的成绩表示钦佩，认为这是对人类减贫事业作出的巨大贡献。卡塔尔各界人士充分肯定新疆人权事业发展取得的成就，并希望实地感受大美新疆的魅力。

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