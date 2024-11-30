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叙利亚政府军与反对派武装在叙西北部持续交火

2024年11月30日09:30 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革11月29日电（记者冀泽）叙利亚军方29日发表声明说，叙政府军当天在叙西北部地区与反对派武装和极端组织继续发生大规模交火，造成对方重大人员伤亡。目前交火仍在进行中。

　　声明说，叙反对派武装在叙西北部阿勒颇、伊德利卜省郊区使用各类重型、中型武器及无人机发动大规模袭击，并得到外国极端组织的支持。叙政府军对此予以回击，除造成对方重大伤亡外，还摧毁了数十辆装甲车和车辆，并击落17架无人机。

　　声明说，叙政府军已重新控制一些此前遭袭击的地点，并增加前线部队和装备的部署。

　　另据叙利亚国家通讯社29日报道，叙北部阿勒颇市大学城当天遭反对派武装炮击，造成4名平民死亡。叙利亚外交和侨民事务部长萨巴格当天与伊朗外长阿拉格齐通话，阿拉格齐重申伊朗将继续支持叙利亚打击恐怖主义，维护地区安全稳定。

　　自27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织持续在叙西北部地区发生大规模交火。目前，叙西北部部分地区仍被土耳其支持的叙反对派武装和其他一些极端组织占领。

(责编：王禹蘅、张悦)

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