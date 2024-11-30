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王小洪会见国际刑警组织主席埃尔拉斯

2024年11月30日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报法国里昂11月29日电  （记者于超凡）当地时间11月28日，国务委员、公安部部长王小洪在法国里昂会见国际刑警组织主席埃尔拉斯。

　　王小洪指出，国际刑警组织是全球覆盖范围最大、成员国数量最多、代表性最广的政府间国际执法合作组织。中方支持国际刑警组织在多边执法架构中的领导地位，愿同国际刑警组织保持战略沟通，共同规划合作蓝图，深化打击电信网络诈骗、跨境赌博等新型犯罪以及反恐、追逃追赃等领域务实合作，加强执法能力建设和培训合作，共同续写执法安全合作新篇章，将双方合作关系打造得更具战略性、务实性、引领性和普惠性，为深入践行全球安全倡议、推进全球公共安全治理注入更强动力。

　　埃尔拉斯表示，感谢中方长期以来的大力支持，国际刑警组织始终坚定奉行一个中国原则，愿同中方加强执法安全务实合作，共同办好2026年在香港举办的国际刑警组织第九十四届全体大会。

　　会上，王小洪同国际刑警组织秘书长乌尔基萨签署有关合作文件。

　　访法期间，王小洪还会见了法国内政部部长布鲁诺·勒塔约。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月30日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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