本报记者 张志文

“到访中国，我能感受到中国人民的热情和慷慨，也见证了这片土地上发生的巨大变化。”巴勒斯坦民主联盟总书记拉法特在接受本报记者专访时表示，中国在基础设施、工业和农业、文化和服务业等领域的持续快速发展，不仅让中国人民过上了幸福生活，也有力推动了人类文明进步。

拉法特十分关注中国脱贫攻坚和乡村振兴，高度评价中国减贫成就。“我对中国共产党在消除绝对贫困、推进乡村全面振兴过程中展现出的高度责任感表示钦佩。中国能够取得这样的成就，原因在于走出了一条中国特色社会主义道路。”拉法特说，中国的治理模式已成为巴勒斯坦民主联盟的重要参考。

拉法特对“人与自然和谐共生的现代化”印象深刻。他说，“中国已全面完成生态保护红线划定工作，并对生态保护红线内的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依法实施管理，这有助于保护赖以生存的自然资源和环境，实现人与自然和谐共生。”

拉法特表示：“中国式现代化道路值得学习借鉴，感谢中国同包括巴勒斯坦在内的各方分享现代化发展经验。我们相信，在中国共产党的领导下，中国式现代化必将惠及更多人民。”

拉法特称赞中国在中东地区发挥的建设性作用，特别是为促成沙特和伊朗历史性和解所作的积极努力。“这再一次证明唯有以认真、平衡、诚实、中立的姿态进行斡旋调解，才能真正推动对话取得成功。得益于中国发挥的积极作用，沙伊关系正常化带动中东形成‘和解潮’，特别是推动叙利亚重返阿拉伯国家联盟。”拉法特说。

去年6月，巴勒斯坦总统阿巴斯对中国进行国事访问，是2023年中方接待的首位阿拉伯国家元首。习近平主席在同阿巴斯总统会谈时，就解决巴勒斯坦问题提出三点主张，得到包括巴勒斯坦民主联盟在内的巴勒斯坦各界的积极评价。拉法特表示，三点主张对于解决巴勒斯坦问题至关重要，有利于为启动相关接触和磋商创造条件，展现出中国为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决作出的积极贡献。

今年7月，巴勒斯坦14个派别高级别代表在北京举行和解对话，并签署了《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》（以下简称《北京宣言》）。拉法特表示，《北京宣言》的签署与中国的努力和支持密不可分，这为全体巴勒斯坦人民带来和平希望。“早日结束分裂、建立独立的巴勒斯坦国是全体巴勒斯坦人民的共同心愿，在推动和解的道路上，中国的作用十分重要。巴勒斯坦期待与中方加强合作、共同努力，推动巴勒斯坦问题早日回到政治解决的正确轨道上来。”

拉法特表示，巴中友好历久弥新。中国是最早承认巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦国的国家之一，巴中双方始终相互信任，彼此支持。双方积极推动贸易、工业和投资等领域合作，积极推进巴中自由贸易协定谈判，必将进一步夯实巴中和阿中友好基础，造福双方人民。

《 人民日报 》（ 2024年11月30日 03 版）

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