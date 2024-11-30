本报记者 曹师韵

“中国的治水成就给我留下了深刻印象。相信未来中国能在全球水治理中发挥更大作用，为应对全球水挑战贡献更多中国力量。”世界水理事会副主席埃里克·塔迪厄日前在接受本报记者采访时表示。

世界水理事会是全球水领域最具影响力的非政府国际组织之一，共有来自50多个国家和国际组织的260家机构会员。中国水利部于2009年加入世界水理事会，目前中国已有37家水利机构成为会员，为第一大会员国。

“中国积极支持并参与世界水理事会的各项工作，在凝聚全球水界共识、团结各方力量共同应对重大挑战方面作出重要贡献。”塔迪厄表示，期待世界水理事会与中国在水资源优化配置和协调发展等方面进一步加强合作。

“近年来，中国治水事业取得历史性成就。”塔迪厄表示，中国实行了严格的水资源管理制度，尤其是明确划分了水资源管理不同级别的责任，这有利于提高全社会的爱水护水意识，从国家层面对公共和私营部门的水管理实现更强有力的协调，加快中国国家水网的构建。

以“水促进共享繁荣”为主题的第十届世界水论坛今年5月在印度尼西亚巴厘岛举办。论坛期间，中国水利机构牵头主办、协办了9场分会，并设立了面积为150平方米的中国馆，全面展示近年来中国在水旱灾害防治、国家水网建设、河湖生态修复、数字孪生水利以及水利国际合作等方面的最新成就和实践经验。塔迪厄表示：“开展跨部门合作和实施综合监管政策，是中国治水取得成功的关键。”

塔迪厄曾多次与中国相关部门交流治水经验。他称赞道，近年来，中国持续强化大江大河大湖流域治理管理，在黄河、长江、淮河、海河、珠江等七大流域相继设立管理机构，实施了一系列流域综合治理重大举措。“中国在流域治理管理方面的做法取得了巨大成功，成为国际流域治理的典范。”

塔迪厄对中国的河长湖长制也格外关注。“中国全面加强水生态保护修复，建立了河长湖长制。中国完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新，推动解决了一批河湖管理保护难题，河湖状况逐步好转。”塔迪厄说，“建立河长湖长制，有利于更好地整合治理资源，明确责任划分，持续改善河湖面貌。”

联合国2030年可持续发展议程中制定的可持续发展目标之一就是“为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理”。根据联合国数据，目前仍有22亿人生活在没有安全饮用水管理的环境中。塔迪厄认为，随着中国的国际影响力不断提升，中国在全球水治理中发挥的作用更加重要。“中国是应对全球水挑战的重要参与者，期待中国为世界贡献新的中国方案，助力水资源可持续利用与发展。”

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2024年11月30日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)