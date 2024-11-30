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推进澜湄国家命运共同体建设走深走实

本报记者 白元琪
2024年11月30日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议日前在云南昆明举行，与会各方一致同意拓展经贸、农业、互联互通、数字经济、绿色发展、医疗卫生、旅游、人文等领域合作，打造增长新动力，为地区和平安宁、蓬勃发展作出积极努力。

　　中国和湄公河国家是亲如一家的命运共同体。新时代以来，在大湄公河次区域经济合作、澜沧江—湄公河合作、《区域全面经济伙伴关系协定》、共建“一带一路”倡议等框架下，中国携手湄公河国家在互联互通、贸易投资、农业减贫、可持续发展、人文交流等领域取得丰硕合作成果，为地区人民带来实实在在的福祉，为促进地区经济一体化发展、地区国家命运共同体建设走深走实作出重要贡献。

　　加强各领域互联互通

　　发挥辐射带动作用

　　高耸层叠的屋顶、宽敞明亮的主楼、精美生动的雕刻……位于柬埔寨吴哥窟以东40公里的暹粒吴哥国际机场，是中柬两国共建“一带一路”标志性工程。运营一年多来，暹粒吴哥国际机场已开通至8个国家15个城市的航线，旅客吞吐量超过130万人次，成为连接南亚、东南亚多个国家的重要空中枢纽。

　　由中企承建的金港高速公路通车后，柬埔寨首都金边至西哈努克港的车程从5个多小时缩短至2小时以内。金港高速开通运营两年多来，全线出口车流量突破1000万次，有力推动沿线城镇协同发展。

　　作为高质量共建“一带一路”的标志性工程，中老铁路运营客货两旺，成为连接中国与湄公河国家的重要物流通道。截至2024年11月中旬，中老铁路老挝段累计发送旅客突破720万人次，跨境货物运输量超1050万吨。近日，由中国昆明市、老挝万象市发起的中老铁路城市联盟在昆明市成立，将进一步发挥中老铁路的辐射带动作用。

　　中国与湄公河国家经济互补，农业贸易是双方重点合作方向之一。中国是柬埔寨大米的主要出口市场之一。据柬埔寨稻米联盟发布的数据，今年前10个月，柬埔寨对华大米出口量超9万吨。柬埔寨稻米协会主席松萨兰表示，进博会等平台让柬埔寨大米走上更多中国消费者的餐桌。同时，中老泰三国贸易物流的快速发展，为榴莲、山竹、香椰等热带水果进入中国市场创造便利条件。如今，这些优质农产品搭乘冷链多式联运，仅需三至四天即可从原产地果园直达中国市场。

　　据统计，中国连续多年稳居湄公河国家最大贸易伙伴地位。今年上半年，双方贸易总额更是突破2000亿美元，同比增长12%。泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷向记者表示，中国与湄公河国家的经贸合作已进入高质量发展新阶段，双方在基础设施、物流、经贸等领域的互联互通不断加强，为区域经济发展和民生改善作出积极贡献。

　　共同应对气候变化

　　促进地区可持续发展

　　中国与湄公河国家积极探寻可持续发展新路径，双方积极推动区域产业升级，共同应对气候变化挑战。

　　中国于2020年启动澜沧江全年水文信息共享，开通澜湄水资源合作信息共享平台网站，推动信息共享合作；2020年启动的“澜湄甘泉行动”聚焦农村安全供水，充分发挥中国的技术、人才和资金优势，在柬埔寨、老挝等国建成百余个农村供水安全保障技术示范点，惠及上万名村民，显著提升合作国的农村供水工程建设水平和供水安全保障能力。

　　作为中老两国在气候合作领域的首个示范项目，万象赛色塔低碳示范区助力老挝实现2050年碳中和目标。目前，该示范区已集聚150余家企业，年产值突破20亿美元，为当地创造近8000个就业岗位，初步形成以光伏产业为主的产业集群。

　　柬埔寨矿产能源部大臣高拉塔纳表示，高质量共建“一带一路”为柬埔寨等发展中国家提供宝贵机遇，有力推动所在国的能源结构转型和产业升级，实现经济与环境双赢。

　　携手湄公河国家，中国不断完善区域灾害应急合作框架。今年9月，面对台风“摩羯”带来的严重自然灾害，中越两国开展联防联控，及时共享气象信息，有力支持各自防汛救灾工作。世界气象中心（北京）针对“摩羯”对越南的降水和强风影响，制作预测专报，帮助越南提前部署防灾措施。多年来，中泰两国不断加强海洋防灾减灾合作，“蓝色防线”越织越密。双方不断完善升级预报系统，并拓展至移动端，在东南亚首次实现手机查询海洋预报，为区域海洋安全提供有力保障。

　　拉紧人文交流纽带

　　共创次区域美好未来

　　中国与湄公河国家在文旅、青年、教育等领域广泛开展合作，积极促进民心相通。

　　随着签证便利化政策落地，六国民众往来更加方便。泰国今年前9个月接待外国游客超2600万人次，创收1.21万亿泰铢（1元人民币约合4.74泰铢），其中中国游客以525万人次位居榜首；老挝今年上半年接待国际游客超210万人次，中国游客位列前三；2024年是“中柬人文交流年”，截至今年8月底，赴柬国际游客约430万人次，其中中国游客超53万人次，同比增长近50%；越南也迎来中国游客热潮，今年前7个月，赴越中国游客超210万人次，同比增长200%。

　　教育合作是推动地区人文交流的重要引擎。中泰职业技术教育合作引入符合中泰政策与产业需求的210个专业，涵盖智能制造、太阳能光热发电、现代农业、高铁维修等前沿领域，为泰国培养适应未来产业发展的高素质技术人才，开创中泰职业教育合作新路径。中国牵头建设澜湄地区新职业技能提升课程资源库，并通过澜湄学院、澜湄职业教育培训中心等平台，进一步深化与地区国家在高等教育和职业教育领域的合作，为区域人才培养搭建更广阔的舞台。

　　随着区域人文合作不断加深，青年声音变得愈发响亮。今年7月，第八届澜沧江—湄公河流域治理与发展青年创新设计大赛在泰国举行，大赛以“城市与人类居住区的可持续发展”为主题，激发青年才俊的创新活力，共同为澜湄地区建设绿色家园注入青春智慧；10月，2024澜湄国家媒体联席会议在柬埔寨举办，青年媒体人共商如何借助新技术，向全球宣介澜湄各国文明交流互鉴的生动实践；11月，由中方主办的第二届“澜湄印象”短视频大赛颁奖典礼在中国举行，年轻创作者用镜头语言讲述澜湄六国人民的真情故事。

　　展望未来，中国和湄公河国家将在共同发展的道路上坚定携手前行，推进澜湄国家命运共同体建设走深走实。

　　（本报曼谷11月29日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月30日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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