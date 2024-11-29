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外交部介绍尼泊尔总理访华安排

2024年11月29日18:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月29日电（记者邵艺博）应国务院总理李强邀请，尼泊尔总理奥利将于12月2日至5日对中国进行正式访问。外交部发言人毛宁29日在例行记者会上介绍了此访有关安排。

　　毛宁说，奥利总理曾两次以尼泊尔总理身份访华，为推动中尼关系发展作出重要贡献。此次来华访问期间，习近平主席将会见奥利总理，李强总理、赵乐际委员长将分别同他举行会谈会见。两国领导人将就深化中尼传统友谊，拓展双方共建“一带一路”和各领域交流合作，以及共同关心的国际地区问题深入交换意见。

　　毛宁表示，中国和尼泊尔是山水相连的传统友好邻邦。建交69年来，无论国际地区形势如何变化，两国关系保持健康稳定发展，树立了大小国家平等相待、合作共赢的典范。2019年，习近平主席对尼泊尔进行历史性国事访问，两国关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。近年来，双方认真落实两国领导人达成的重要共识，推动中尼关系取得丰硕成果。

　　毛宁说，中方愿同尼方一道，以奥利总理访华为契机，增进战略互信，拓展务实合作，深化高质量共建“一带一路”合作，推动中尼战略合作伙伴关系不断取得新进展。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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