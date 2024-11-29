新华社北京11月29日电（记者邵艺博、成欣）外交部发言人毛宁29日就中国荒漠化防治的成效和对世界的贡献答记者问时表示，中方愿为全球荒漠化防治提供“中国方案”，与各方携手为地球增添更多绿色。

当日例行记者会上，有记者问：日前第29届联合国气候变化大会顺利闭幕，气候治理成为热门话题。我们注意到中国在世界范围内率先实现土地退化“零增长”、荒漠化土地和沙化土地面积“双减少”，截至2023年底森林覆盖率已超过25%，成为全球增绿最多的国家。发言人如何评价中国荒漠化防治的成效和对世界的贡献？

毛宁表示，中国是世界上遭受荒漠化危害最严重的国家之一。中国政府高度重视，持续推进荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设，推动53%的可治理沙化土地得到有效治理，实现了生态保护与民生改善的良性循环，也为全球防沙治沙进程作出了贡献。

毛宁表示，今年是中国签署《联合国防治荒漠化公约》30周年。30年来，中国积极履行《联合国防治荒漠化公约》，扎实开展防沙治沙国际合作，开拓“一带一路”防治荒漠化合作机制。中国还与同样面临荒漠化问题的中亚、非洲国家分享治沙技术和经验，提供技能培训，为“全球南方”共谋绿色发展注入动力。

毛宁说，下周，《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会将在沙特举行，中方将派代表团与会，为全球荒漠化防治提供“中国方案”，与各方携手为地球增添更多绿色。

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